Яремчук оценил конкуренцию с Довбиком за статус основного форварда сборной

Форвард Роман Яремчук рассказал о своих взаимоотношениях с Артемом Довбиком, с которым конкурирует за статус основного нападающего сборной Украины.

«Мы хорошо дружим. У нас отличные отношения на поле и за его пределами. Есть здоровая конкуренция, и я его очень уважаю – это очень сильный футболист, всегда радуюсь его голам в «Жироне» и в сборной. Для сборной это лучше, и для меня лично это лучше, потому что я расту благодаря такой конкуренции. Благодарю его за то, что он к этому тоже относится нормально».

«Это показывает, что он находится на высоком уровне в психологическом плане. Есть люди, которые к конкуренции относятся совсем иначе, а у нас с ним хорошие отношения, и это действительно подкупает».

«К таким людям и хочется хорошо относиться», – сказал Яремчук.

На нынешнем Евро-2024 Яремчук забил один гол, Довбик пока не забивал.