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  4. Яремчук оценил конкуренцию с Довбиком за статус основного форварда сборной
Чемпионат Европы
24 июня 2024, 20:12 |
1249
2

Яремчук оценил конкуренцию с Довбиком за статус основного форварда сборной

У Романа хорошие отношения с конкурентом

24 июня 2024, 20:12 |
1249
2
Яремчук оценил конкуренцию с Довбиком за статус основного форварда сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард Роман Яремчук рассказал о своих взаимоотношениях с Артемом Довбиком, с которым конкурирует за статус основного нападающего сборной Украины.

«Мы хорошо дружим. У нас отличные отношения на поле и за его пределами. Есть здоровая конкуренция, и я его очень уважаю – это очень сильный футболист, всегда радуюсь его голам в «Жироне» и в сборной. Для сборной это лучше, и для меня лично это лучше, потому что я расту благодаря такой конкуренции. Благодарю его за то, что он к этому тоже относится нормально».

«Это показывает, что он находится на высоком уровне в психологическом плане. Есть люди, которые к конкуренции относятся совсем иначе, а у нас с ним хорошие отношения, и это действительно подкупает».

«К таким людям и хочется хорошо относиться», – сказал Яремчук.

На нынешнем Евро-2024 Яремчук забил один гол, Довбик пока не забивал.

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Артем Довбик Роман Яремчук сборная Украины по футболу Евро-2024
Иван Зинченко Источник: УЕФА
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Комментарии 2
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Sp-0007043
Яремчук старається дякуємо за важливий і майстерний гол! Хоч і виграли тому що старалися усі але вирішили майстерність Яремчука і Шапаренка. Тому що більшість команди не у формі. Видно що Яремчук зіграніший зі збірною краще вписується і взаємодіє і корисніший від Довбика. Тому повинен виходити у стврті з Бельгією на годину гри. Бажаю Яремчуку хорошої команди в Іспанії, Італії, Франції чи Бельгії що грає в єврокубках. А Реброву швидше адаптувати Довбика у гру збірної.
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Mac_Gyver
Интересно, сколько бы голов Яремчук забил в Жироне.
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