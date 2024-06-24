Тренер сборной Дании: «Поединок с Сербией – это 50 на 50»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльман поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2024 против Сербии:

«Это поединок 50 на 50. Есть фазы игры, в которых Сербия действительно хороша. Они хорошо играют, мы должны свести к минимуму их возможности для навесов и розыгрышей. Как и в матче с Англией, мы должны много времени владеть мячом».

Матч между Данией и Сербией состоится в Мюнхене в среду, 25 июня. Начало – в 22:00 по Киеву. После двух туров на счету Дании 2 очка, в активе Сербии – 1 балл.