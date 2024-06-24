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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 19:19 | Обновлено 24 июня 2024, 19:20
82
0

Тренер сборной Дании: «Поединок с Сербией – это 50 на 50»

Каспер Юльман – о матче третьего тура Евро-2024

24 июня 2024, 19:19 | Обновлено 24 июня 2024, 19:20
82
0
Тренер сборной Дании: «Поединок с Сербией – это 50 на 50»
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Юльман

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльман поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2024 против Сербии:

«Это поединок 50 на 50. Есть фазы игры, в которых Сербия действительно хороша. Они хорошо играют, мы должны свести к минимуму их возможности для навесов и розыгрышей. Как и в матче с Англией, мы должны много времени владеть мячом».

Матч между Данией и Сербией состоится в Мюнхене в среду, 25 июня. Начало – в 22:00 по Киеву. После двух туров на счету Дании 2 очка, в активе Сербии – 1 балл.

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Каспер Юльман сборная Дании по футболу сборная Сербии по футболу Евро-2024
Олег Дидух Источник: УЕФА
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