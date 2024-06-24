Источник: есть небольшой шанс на выживание Днепра-1, скоро примут решение
Скорее всего, клуб прекратит существование
По информации журналиста Игоря Цыганыка, есть очень большая вероятность того, что клуб УПЛ «Днепр-1» действительно прекратит существование, о чем активно говорят последнюю неделю.
Сообщается, что решение должны принять в ближайшее время. Скорее всего, все окончательно станет известно до конца июня.
При этом Цыганык подчеркнул, что осталась «очень маленькая вероятность выживания «Днепра-1».
Ранее было известно о длительных задолженностях клуба перед игроками. Нынешним летом «Днепр-1» активно отдает футболистов, включая лидеров.
Команду уже покинули Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Евгений Волынец и другие.
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