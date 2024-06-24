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Украина. Премьер лига
24 июня 2024, 19:12 | Обновлено 24 июня 2024, 19:14
1389
5

Источник: есть небольшой шанс на выживание Днепра-1, скоро примут решение

Скорее всего, клуб прекратит существование

24 июня 2024, 19:12 | Обновлено 24 июня 2024, 19:14
1389
5
Источник: есть небольшой шанс на выживание Днепра-1, скоро примут решение
ФК Днепр-1

По информации журналиста Игоря Цыганыка, есть очень большая вероятность того, что клуб УПЛ «Днепр-1» действительно прекратит существование, о чем активно говорят последнюю неделю.

Сообщается, что решение должны принять в ближайшее время. Скорее всего, все окончательно станет известно до конца июня.

При этом Цыганык подчеркнул, что осталась «очень маленькая вероятность выживания «Днепра-1».

Ранее было известно о длительных задолженностях клуба перед игроками. Нынешним летом «Днепр-1» активно отдает футболистов, включая лидеров.

Команду уже покинули Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Евгений Волынец и другие.

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Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 5
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Лига
Минусовые фейковые с_ка петухи знали что им п_зда ещё давно, ну об этом официально объявят когда всех кого можно продадут чтобы заработать на последок, и теперь в еврокубках 4 ,а не 5 команд, а делится на пять будет, а мог и рух вместо них сыграть в Лке, ну уже поздно 
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0
nick07
цікаво чи вплине це на євроквоту? Чи втратили клуб то ваші проблеми і буде лише 4 учасника?
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0
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OtsoCity
Це дуже погано, бурбас перший це сказав і він був правий 
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-1
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