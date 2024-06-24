Источник: есть небольшой шанс на выживание Днепра-1, скоро примут решение

По информации журналиста Игоря Цыганыка, есть очень большая вероятность того, что клуб УПЛ «Днепр-1» действительно прекратит существование, о чем активно говорят последнюю неделю.

Сообщается, что решение должны принять в ближайшее время. Скорее всего, все окончательно станет известно до конца июня.

При этом Цыганык подчеркнул, что осталась «очень маленькая вероятность выживания «Днепра-1».

Ранее было известно о длительных задолженностях клуба перед игроками. Нынешним летом «Днепр-1» активно отдает футболистов, включая лидеров.

Команду уже покинули Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Евгений Волынец и другие.