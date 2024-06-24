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24 июня 2024, 18:12 | Обновлено 24 июня 2024, 19:09
3415
12

Известный комментатор рассказал, как его чуть не мобилизировали ТЦК

Виталий Волочай считает, что мог стать жертвой новой «схемы»

24 июня 2024, 18:12 | Обновлено 24 июня 2024, 19:09
3415
12
Известный комментатор рассказал, как его чуть не мобилизировали ТЦК
Виталий Волочай

Известный украинский комментатор Виталий V1lat Волочай рассказал, как его едва не мобилизовали представители ТЦК, которые могли оказаться мошенниками:

«Стою на остановке, подходят 2 полицейских, говорят показать документы. Показал. Говорят: «Ага, видим на учете, а Резерв+ есть?» Говорю, что есть. Показал. Говорят: «Сейчас придет ТЦКшник». Пришел. Я показал ему то же самое. Он сказал: «Выписываю повестку на уточнение данных тебе». Ну говорю: «Выписывайте».

Выписал, дает мне. Я говорю: «А ничего, что я не подписался нигде?». Он растерялся. Говорит: «Нет, ничего, но если с нами сейчас в ТЦК поедете, мы мимо очереди проведем, и к вечеру будете мобилизованы». Говорю: «Да нет, мужики, у меня работа, да и странно вы себя ведете. Намекаете на что-то».

Говорят: «Ну все, сегодня до 15:00 явиться». Спросил, куда, они же дали бумажку мне, а там ничего нет, ни печати, ничего. Говорю: «Дайте-ка я позвоню в свой военкомат и спрошу». Звоню, говорю так и так, люди зовут данные обновить, я, кажется, это уже сделал. Военком говорит: «А сфотографируй их».

Я говорю: «Мужики, покажите удостоверение полицейские и удостоверение ТЦК, я засниму». Отдали военный мне, и разбежались в разные стороны. Полицаи в одну, парень в форме в другую. Это какая-то новая схема? Что это было вообще?».

Ранее стало известно, что «Хуст» из-за боязни ТЦК переедет из Закарпатья в Тернополь.

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Виталий V1lat Волочай комментаторы мобилизация российско-украинская война
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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Комментарии 12
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Panthera_onca__
А Роберто Моралес на фронте смотрит футбол на старлинках.
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+4
kadaad
А чем этот клоун лучше остальных!!!???
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+2
Fuz1982z
ненавижу тцк так як маскалів
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+1
Перець
Хто як може так і заробляє гроші
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+1
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vitaha33
Знаєте скільки беруть за довідку з дітей, щоб вони могли піти на роботу?  Або щоб підписати бронь? 5000$ вважаю, що тцк такий самий ворог як і маскалі, лише внутрішній, і теж підлягає ліквідації
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0
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oldman
"український" коментатор 
https://www.youtube.com/watch?v=qjRvZ1xuiJo
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-1
Андрій Заліщук
після кацапів ТЦК це мій найбільший ворог, тому після перемоги ми з вами також розберемося, гандони
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-4
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