Известный комментатор рассказал, как его чуть не мобилизировали ТЦК

Известный украинский комментатор Виталий V1lat Волочай рассказал, как его едва не мобилизовали представители ТЦК, которые могли оказаться мошенниками:

«Стою на остановке, подходят 2 полицейских, говорят показать документы. Показал. Говорят: «Ага, видим на учете, а Резерв+ есть?» Говорю, что есть. Показал. Говорят: «Сейчас придет ТЦКшник». Пришел. Я показал ему то же самое. Он сказал: «Выписываю повестку на уточнение данных тебе». Ну говорю: «Выписывайте».

Выписал, дает мне. Я говорю: «А ничего, что я не подписался нигде?». Он растерялся. Говорит: «Нет, ничего, но если с нами сейчас в ТЦК поедете, мы мимо очереди проведем, и к вечеру будете мобилизованы». Говорю: «Да нет, мужики, у меня работа, да и странно вы себя ведете. Намекаете на что-то».

Говорят: «Ну все, сегодня до 15:00 явиться». Спросил, куда, они же дали бумажку мне, а там ничего нет, ни печати, ничего. Говорю: «Дайте-ка я позвоню в свой военкомат и спрошу». Звоню, говорю так и так, люди зовут данные обновить, я, кажется, это уже сделал. Военком говорит: «А сфотографируй их».

Я говорю: «Мужики, покажите удостоверение полицейские и удостоверение ТЦК, я засниму». Отдали военный мне, и разбежались в разные стороны. Полицаи в одну, парень в форме в другую. Это какая-то новая схема? Что это было вообще?».

Ранее стало известно, что «Хуст» из-за боязни ТЦК переедет из Закарпатья в Тернополь.