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  4. СИРОТА: «Если ребята поверят в себя, то смогут обыграть Бельгию»
Чемпионат Европы
24 июня 2024, 18:32 | Обновлено 24 июня 2024, 19:03
397
1

СИРОТА: «Если ребята поверят в себя, то смогут обыграть Бельгию»

Защитник «Динамо» поделился ожиданиями от решающего матча сборной Украины

24 июня 2024, 18:32 | Обновлено 24 июня 2024, 19:03
397
1
СИРОТА: «Если ребята поверят в себя, то смогут обыграть Бельгию»
ФК Динамо Киев. Александр Сирота

Защитник киевского «Динамо» Александр Сирота поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 между национальными сборными Украины и Бельгии.

– Следите ли вы за поединками Евро-2024? Какие ваши впечатления?

– Конечно, слежу. Нравится, что много матчей в день. Очень переживаю за наших ребят, надеюсь, они обыграют Бельгию. Общался ли с кем-то после старта Евро? Еще нет, не беспокоил.

– Какие ваши прогнозы на матч с Бельгией?

– Считаю, у нас очень сильная сборная, если ребята сами поверят в свои силы, они могут обыграть этого соперника.

– Приходилось ли вам когда-нибудь наблюдать положение в турнирной таблице, когда после двух туров у всех команд поровну очков?

– Нет, никогда. Кажется, такая ситуация случилась впервые за всю историю чемпионатов Европы. Не просчитывал для себя возможные варианты для нашей сборной, но понимаю, что лучший результат – это обыграть Бельгию. Считаю, это нам по силам.

Матч Украина – Бельгия состоится 26 июня в 19:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Динамо Киев
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