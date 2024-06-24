Берат ДЖИМСИТИ: «Сделаем все возможное, чтобы победить Испанию»
Защитник сборной Албании поделился ожиданиями от матча против Испании
Защитник сборной Албании Берат Джимсити поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Испании:
«Это очень сложная игра, но я считаю, что все ребята готовы. Самое главное, что мы все еще можем выйти в плей-офф. Мы сделаем все возможное, чтобы победить Испанию и пройти дальше.
Если Испания проведет ротацию, то это на нас не повлияет, потому что их вторая одиннадцатка на том же уровне. Мы знаем наших соперников и что нам нужно делать. Они будут играть на том же уровне, как если бы это была их первая сборная.
В жизни нет ничего невозможного. Это будет тяжелая игра, возможно, самая сложная в группе, но у нас есть шанс показать, почему мы здесь и почему мы заслуживаем быть на этой позиции, и мы хотим создать Испании проблемы».
Матч Албания – Испания состоится 24 июня в 22:00 по киевскому времени.
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