Матео КОВАЧИЧ: «Мы ожидаем тяжелую игру»

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Италии:

«Я, безусловно, буду рад увидеть некоторых игроков сборной Италии, особенно Жоржиньо, с которым мне нравилось играть. Нас ждет тяжелый матч против качественной, организованной команды. Мы знаем, что нам нужно делать. Завтра мы должны быть на высоте, как и много раз в прошлом, когда это было необходимо.

У нас есть несколько возрастных игроков, но важно то, как мы себя чувствуем, а мы чувствуем себя хорошо. В первых двух матчах мы не показали свои лучшие качества, но мы можем сделать это против Италии. Мы готовы и сосредоточены на Италии, и нас не беспокоит внешний шум. Каждый имеет право на свое мнение. Для нас большая честь играть за Хорватию.

Мы не чувствуем никакого давления. Мы подробно обо всем поговорили. Мы знаем, что все было не очень хорошо, что мы не были такими сильными на мяче, как обычно, не были такими спокойными и компактными. Это влияет на нашу игру. Нам нужно улучшить наше хладнокровие на мяче. Мы играли вместе много раз, мы знаем друг друга, и я верю, что мы покажем это завтра».

Матч Хорватия – Италия состоится 24 июня в 22:00 по киевскому времени.