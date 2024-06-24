Чобот стал автором самого позднего гола в истории Euro

Кевин Чобот стал автором самого позднего гола в основное время матча в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Ворота шотландцев 23-летний форвард сборной Венгрии поразил на 10-й компенсированной минуте встречи.

Прежний рекорд, установленный пятью днями ранее турком Керемом Актюркоглу, Чобот превзошел сразу на 3 минуты.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние голы в основное время матча на Euro