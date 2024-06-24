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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 16:34 | Обновлено 24 июня 2024, 16:45
362
0

Чобот стал автором самого позднего гола в истории Euro

Ворота шотландцев форвард сборной Венгрии поразил на 90+10-й минуте

24 июня 2024, 16:34 | Обновлено 24 июня 2024, 16:45
362
0
Чобот стал автором самого позднего гола в истории Euro
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Чобот (справа)

Кевин Чобот стал автором самого позднего гола в основное время матча в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Ворота шотландцев 23-летний форвард сборной Венгрии поразил на 10-й компенсированной минуте встречи.

Прежний рекорд, установленный пятью днями ранее турком Керемом Актюркоглу, Чобот превзошел сразу на 3 минуты.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние голы в основное время матча на Euro

Минута

Игрок

Сборная

Дата

Ранг

Соперник

Счет

90+10'

Кевин ЧОБОТ

Венгрия

23.06.2024

ГТ

Шотландия

1:0

90+7'

КЕРЕМ Актюркоглу

Турция

18.06.2024

ГТ

Грузия

3:1

90+6'

Димитри ПАЙЕТ

Франция

15.06.2016

ГТ

Албания

2:0

90+6'

Найлл МАКГИНН

Сев. Ирландия

16.06.2016

ГТ

Украина

2:0

90+5'

Коннор РОБЕРТС

Уэльс

16.06.2021

ГТ

Турция

2:0

90+5'

Клаус ГЯСУЛА

Албания

19.06.2024

ГТ

Хорватия

2:2

90+5'

Лука ЙОВИЧ

Сербия

20.06.2024

ГТ

Словения

1:1

90+4'

Антонио КАССАНО

Италия

22.06.2004

ГТ

Болгария

2:1

90+4'

Арнор ТРАУСТАСОН

Исландия

22.06.2016

ГТ

Австрия

2:1

90+4'

Виктор КЛАССОН

Швеция

23.06.2021

ГТ

Польша

3:2

90+4'

Мартин БРЭТУЭЙТ

Дания

25.06.2021

1/8

Уэльс

4:0

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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