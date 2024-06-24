Чобот стал автором самого позднего гола в истории Euro
Ворота шотландцев форвард сборной Венгрии поразил на 90+10-й минуте
Кевин Чобот стал автором самого позднего гола в основное время матча в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Ворота шотландцев 23-летний форвард сборной Венгрии поразил на 10-й компенсированной минуте встречи.
Прежний рекорд, установленный пятью днями ранее турком Керемом Актюркоглу, Чобот превзошел сразу на 3 минуты.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние голы в основное время матча на Euro
|
Минута
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
90+10'
|
Кевин ЧОБОТ
|
Венгрия
|
23.06.2024
|
ГТ
|
Шотландия
|
1:0
|
90+7'
|
КЕРЕМ Актюркоглу
|
Турция
|
18.06.2024
|
ГТ
|
Грузия
|
3:1
|
90+6'
|
Димитри ПАЙЕТ
|
Франция
|
15.06.2016
|
ГТ
|
Албания
|
2:0
|
90+6'
|
Найлл МАКГИНН
|
Сев. Ирландия
|
16.06.2016
|
ГТ
|
Украина
|
2:0
|
90+5'
|
Коннор РОБЕРТС
|
Уэльс
|
16.06.2021
|
ГТ
|
Турция
|
2:0
|
90+5'
|
Клаус ГЯСУЛА
|
Албания
|
19.06.2024
|
ГТ
|
Хорватия
|
2:2
|
90+5'
|
Лука ЙОВИЧ
|
Сербия
|
20.06.2024
|
ГТ
|
Словения
|
1:1
|
90+4'
|
Антонио КАССАНО
|
Италия
|
22.06.2004
|
ГТ
|
Болгария
|
2:1
|
90+4'
|
Арнор ТРАУСТАСОН
|
Исландия
|
22.06.2016
|
ГТ
|
Австрия
|
2:1
|
90+4'
|
Виктор КЛАССОН
|
Швеция
|
23.06.2021
|
ГТ
|
Польша
|
3:2
|
90+4'
|
Мартин БРЭТУЭЙТ
|
Дания
|
25.06.2021
|
1/8
|
Уэльс
|
4:0
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