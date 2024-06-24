Златко ДАЛИЧ: «Я не хочу ехать домой так рано»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Италии:

«Это еще один матч из серии исторических для нас поединков. Мы готовы, и я верю, что все пройдет хорошо. Все здоровы, кроме Домагоя Виды, который не выйдет в стартовом составе. Все остальное в порядке. Мы осознаем ситуацию, что фаза игры на вылет уже началась. Нам нужна только победа. С тремя очками мы проходим дальше. Все остальное отправляет нас домой. А я не хочу ехать домой так рано.

Я уважаю Спаллетти и его достижения. Он был чемпионом с «Наполи» и имеет успехи на самом высоком уровне. Италия известна своей тактикой, которая является их сильной стороной. Они также сильны в обороне. Им достаточно ничьей, мы это знаем. Мы должны быть готовы ко всему в этом матче, набраться терпения, выдержать нервы, не поддаваться ни на какие проблемы и провокации. Все возможно, и мы должны быть готовы к этому.

Мы не очень хорошо начали это Евро. Мы не были на своем уровне. Мы слишком легко пропускаем голы. В Катаре на ЧМ-2022 мы пропустили один гол на групповом этапе, а сейчас пропустили пять в двух матчах. У нас нет Перишича в той лучшей форме, в которой он был в Катаре. Некоторые игроки на два года старше, и мы играем против более сильных соперников. Но я думаю, что главная проблема в том, что мы слишком легко пропускаем голы.

Я не ожидаю, что Спаллетти сделает много тактических изменений, но, возможно, будут замены в кадровом плане. Важно, чтобы мы улучшили наши результаты. Мы знаем, насколько хороша Италия, но мы также знаем наши собственные возможности. Мы должны улучшить свою игру, особенно в защите. Италия сменит нескольких игроков, но мы хотим сосредоточиться на собственной игре».

Матч Хорватия – Италия состоится 24 июня в 22:00 по киевскому времени.