Алессандро БАСТОНИ: «Страх – это слово, которое я не люблю использовать»

Защитник сборной Италии Алессандро Бастони поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Хорватии:

«Страх – это слово, которое я не люблю использовать, когда мы говорим о футболе. Страх – это для вещей, которые важнее футбола. Мы смотрели игру Хорватии против Испании, и они создали много моментов, хотя и проиграли. Мы их очень уважаем, у них есть игроки, которые сыграли более 80 матчей вместе в национальной сборной.

В современном футболе вы не всегда играете в одной и той же роли или на одной и той же позиции. Для меня, я не думаю, что есть большая разница между игрой в четверке или тройке защитников. Считаю, что самое главное – помочь своей команде как можно больше решительными действиями.

Мы много говорили, пытаясь понять, что мы сделали не так против Испании. Когда ты проигрываешь, ты можешь либо опустить руки, либо попытаться решить проблемы. К счастью, футбол всегда дает второй шанс.

Мы очень хотим хорошо выступить после неудачной игры против Испании. Мы стремимся показать свои настоящие цвета. Мы готовы».

Матч Хорватия – Италия состоится 24 июня в 22:00 по киевскому времени.