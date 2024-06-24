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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 16:07 | Обновлено 24 июня 2024, 16:15
68
0

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Нидерланды – Австрия

25 июня в 19:00 пройдет матч третьего тура Евро-2024

24 июня 2024, 16:07 | Обновлено 24 июня 2024, 16:15
68
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Нидерланды – Австрия
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 25 июня в 19:00 по Киеву в Берлине на «Олимпиаштадионе» состоится матч третьего тура Евро-2024 в группе D между Нидерландами и Австрией.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После двух туров Нидерланды с 4 очками в активе делять лидерство в группе D с Францией. Австрия с 3 баллами идет третьей.

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Нидерланды – Австрия

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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