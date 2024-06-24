Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Нидерланды – Австрия
25 июня в 19:00 пройдет матч третьего тура Евро-2024
Во вторник, 25 июня в 19:00 по Киеву в Берлине на «Олимпиаштадионе» состоится матч третьего тура Евро-2024 в группе D между Нидерландами и Австрией.
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После двух туров Нидерланды с 4 очками в активе делять лидерство в группе D с Францией. Австрия с 3 баллами идет третьей.
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Нидерланды – Австрия
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO
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