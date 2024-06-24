Илья Марченко – Фелипе Алвес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации на Уимблдоне
24 июня украинский теннисист Илья Марченко (№227 ATP) начнет выступления в квалификации Уимблдона
В первом раунде отбора украинец сразится с Фелипе Мелижени Алвесом из Бразилии (№147 ATP). Время начала поединка – 17:20 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 2-я встреча теннисистов, первую выиграл украинец.
В следующем раунде победитель матча сыграет с Камило Уго Карабельи (№100 ATP) или Йорисом Де Лооре (№191 ATP).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Германия и Швейцария вышли в 1/8 финала, Шотландия покидает чемпионат
Илья не хочет пропускать предсезонную подготовку с «Борнмутом»