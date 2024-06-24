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  4. Илья Марченко – Фелипе Алвес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
24 июня 2024, 17:12 | Обновлено 24 июня 2024, 17:13
248
0

Илья Марченко – Фелипе Алвес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации на Уимблдоне

24 июня 2024, 17:12 | Обновлено 24 июня 2024, 17:13
248
0
Илья Марченко – Фелипе Алвес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP. Илья Марченко

24 июня украинский теннисист Илья Марченко (№227 ATP) начнет выступления в квалификации Уимблдона

В первом раунде отбора украинец сразится с Фелипе Мелижени Алвесом из Бразилии (№147 ATP). Время начала поединка – 17:20 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисистов, первую выиграл украинец.

В следующем раунде победитель матча сыграет с Камило Уго Карабельи (№100 ATP) или Йорисом Де Лооре (№191 ATP).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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