Илья Марченко – Фелипе Алвес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 июня украинский теннисист Илья Марченко (№227 ATP) начнет выступления в квалификации Уимблдона

В первом раунде отбора украинец сразится с Фелипе Мелижени Алвесом из Бразилии (№147 ATP). Время начала поединка – 17:20 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисистов, первую выиграл украинец.

В следующем раунде победитель матча сыграет с Камило Уго Карабельи (№100 ATP) или Йорисом Де Лооре (№191 ATP).

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