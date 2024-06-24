ВИДЕО. Миколенко и Степаненко рассказали о настрое на Бельгию

В среду, 26 июня, состоится матч 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024, в котором отношения выяснят сборные Украины и Бельгии.

Исход поединка решит дальнейшую судьбу команд на турнире.

В преддверии матча игроки украинской сборной Виталий Миколенко и Тарас Степаненко стали участниками традиционной пресс-конференции, на которой, среди прочего, рассказали о настрое на игру.

В настоящий момент в таблице группы Е Евро-2024 сборные Румынии, Бельгии, Словакии и Украины имеют в активе по 3 очка.