Сборная УКРАИНЫ24 июня 2024, 15:45 | Обновлено 24 июня 2024, 15:48
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ВИДЕО. Миколенко и Степаненко рассказали о настрое на Бельгию
Сборную Украины ждет решающий матч группы на Евро-2024
24 июня 2024, 15:45 | Обновлено 24 июня 2024, 15:48
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В среду, 26 июня, состоится матч 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024, в котором отношения выяснят сборные Украины и Бельгии.
Исход поединка решит дальнейшую судьбу команд на турнире.
В преддверии матча игроки украинской сборной Виталий Миколенко и Тарас Степаненко стали участниками традиционной пресс-конференции, на которой, среди прочего, рассказали о настрое на игру.
В настоящий момент в таблице группы Е Евро-2024 сборные Румынии, Бельгии, Словакии и Украины имеют в активе по 3 очка.
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