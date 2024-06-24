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  4. ВИДЕО. Миколенко и Степаненко рассказали о настрое на Бельгию
Сборная УКРАИНЫ
24 июня 2024, 15:45 | Обновлено 24 июня 2024, 15:48
1758
1

ВИДЕО. Миколенко и Степаненко рассказали о настрое на Бельгию

Сборную Украины ждет решающий матч группы на Евро-2024

24 июня 2024, 15:45 | Обновлено 24 июня 2024, 15:48
1758
1
ВИДЕО. Миколенко и Степаненко рассказали о настрое на Бельгию
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко и Виталий Миколенко

В среду, 26 июня, состоится матч 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024, в котором отношения выяснят сборные Украины и Бельгии.

Исход поединка решит дальнейшую судьбу команд на турнире.

В преддверии матча игроки украинской сборной Виталий Миколенко и Тарас Степаненко стали участниками традиционной пресс-конференции, на которой, среди прочего, рассказали о настрое на игру.

В настоящий момент в таблице группы Е Евро-2024 сборные Румынии, Бельгии, Словакии и Украины имеют в активе по 3 очка.

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Тарас Степаненко Виталий Миколенко Украина - Бельгия сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Збірна України вперед до ПЕРЕМОГИ!!!
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