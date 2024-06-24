Источник: Шахтер полетел на сборы без экс-защитника сборной Украины
Ярослав Ракицкий покинет донецкий клуб
Донецкий «Шахтер» полетел на летние сборы в Словению без центрального защитника Ярослава Ракицкого, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, «горняки» не будут продлевать контракт с 34-летним футболистом, следовательно, он официально покинет клуб в конце июня 2024 года.
Отмечается, что игрок не собирается завершать карьеру и сейчас ищет достойные варианты трудоустройства.
В сезоне 2023/24 Ярослав Ракицкий провел 18 матчей за «Шахтер», отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.
Ранее сообщалось, что Ярослава Ракицкого может подписать харьковский «Металлист 1925».
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