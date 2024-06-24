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Украина. Премьер лига
24 июня 2024, 15:44 | Обновлено 24 июня 2024, 16:08
2350
3

Источник: Шахтер полетел на сборы без экс-защитника сборной Украины

Ярослав Ракицкий покинет донецкий клуб

24 июня 2024, 15:44 | Обновлено 24 июня 2024, 16:08
2350
3
Источник: Шахтер полетел на сборы без экс-защитника сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Донецкий «Шахтер» полетел на летние сборы в Словению без центрального защитника Ярослава Ракицкого, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, «горняки» не будут продлевать контракт с 34-летним футболистом, следовательно, он официально покинет клуб в конце июня 2024 года.

Отмечается, что игрок не собирается завершать карьеру и сейчас ищет достойные варианты трудоустройства.

В сезоне 2023/24 Ярослав Ракицкий провел 18 матчей за «Шахтер», отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что Ярослава Ракицкого может подписать харьковский «Металлист 1925».

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Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы трансферы трансферы УПЛ свободный агент Игорь Бурбас
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 3
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DK1961
И кто на этом сайте заголовки проверяет, какое собрание...
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0
serhiy
Я казав ,що навіть не попрощаються,копнуть в сраку як Чигринського і все . Так і сталося.)
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0
Richard Lewis
… а с платформи ґаварят: ета ґорад Лєнінград 
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0
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