Максим ШАЦКИХ – о матче с Бельгией: «Надо выходить и делать свое дело»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 между национальными сборными Украины и Бельгии.

– Бельгия победила Румынию (2:0) и перед последним туром у всех четырех команд в нашей группе по 3 очка. Нам стоит полагаться только на себя?

– Надо выходить и делать свое дело. Смотреть на себя и готовиться к Бельгии. Для некоторых игроков золотого поколения это последний шанс что-то выиграть со сборной.

Матч Украина – Бельгия состоится 26 июня в 19:00 по киевскому времени.