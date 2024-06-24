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  4. Максим ШАЦКИХ – о матче с Бельгией: «Надо выходить и делать свое дело»
Чемпионат Европы
24 июня 2024, 16:15 |
328
0

Максим ШАЦКИХ – о матче с Бельгией: «Надо выходить и делать свое дело»

Бывший нападающий киевского «Динамо» поделился ожиданиями от решающего матча сборной Украины

24 июня 2024, 16:15 |
328
0
Максим ШАЦКИХ – о матче с Бельгией: «Надо выходить и делать свое дело»
dynamo.kiev.ua. Максим Шацких

Бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 между национальными сборными Украины и Бельгии.

– Бельгия победила Румынию (2:0) и перед последним туром у всех четырех команд в нашей группе по 3 очка. Нам стоит полагаться только на себя?

– Надо выходить и делать свое дело. Смотреть на себя и готовиться к Бельгии. Для некоторых игроков золотого поколения это последний шанс что-то выиграть со сборной.

Матч Украина – Бельгия состоится 26 июня в 19:00 по киевскому времени.

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Максим Шацких сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия
Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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