Максим ШАЦКИХ – о матче с Бельгией: «Надо выходить и делать свое дело»
Бывший нападающий киевского «Динамо» поделился ожиданиями от решающего матча сборной Украины
Бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 между национальными сборными Украины и Бельгии.
– Бельгия победила Румынию (2:0) и перед последним туром у всех четырех команд в нашей группе по 3 очка. Нам стоит полагаться только на себя?
– Надо выходить и делать свое дело. Смотреть на себя и готовиться к Бельгии. Для некоторых игроков золотого поколения это последний шанс что-то выиграть со сборной.
Матч Украина – Бельгия состоится 26 июня в 19:00 по киевскому времени.
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