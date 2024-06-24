Виталий Сачко – Михаил Кукушкин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 июня украинский теннисист Виталий Сачко (№278 ATP) начнет выступления в квалификации Уимблдона

В первом раунде отбора украинец сразится против Михаила Кукушкина из Казахстана (№132 ATP). Время начала поединка – 14:20 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисистов.

В следующем раунде победитель матча сыграет с Райаном Пенистоном (№266 ATP) или Бенжаменом Бонзи (№152 ATP).

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