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  4. Виталий Сачко – Михаил Кукушкин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
24 июня 2024, 14:21 | Обновлено 24 июня 2024, 14:26
172
0

Виталий Сачко – Михаил Кукушкин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации на Уимблдоне

24 июня 2024, 14:21 | Обновлено 24 июня 2024, 14:26
172
0
Виталий Сачко – Михаил Кукушкин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP. Виталий Сачко

24 июня украинский теннисист Виталий Сачко (№278 ATP) начнет выступления в квалификации Уимблдона

В первом раунде отбора украинец сразится против Михаила Кукушкина из Казахстана (№132 ATP). Время начала поединка – 14:20 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисистов.

В следующем раунде победитель матча сыграет с Райаном Пенистоном (№266 ATP) или Бенжаменом Бонзи (№152 ATP).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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