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  4. Булеца оценил шансы Динамо на чемпионство в УПЛ 2024/25
Украина. Премьер лига
24 июня 2024, 14:31 |
534
0

Булеца оценил шансы Динамо на чемпионство в УПЛ 2024/25

Полузащитник киевлян считает, что победа в лиге вполне реальна

24 июня 2024, 14:31 |
534
0
Булеца оценил шансы Динамо на чемпионство в УПЛ 2024/25
ФК Динамо Киев. Сергей Булеца

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Булеца оценил шансы столичного клуба на чемпионство в Украинской Премьер-лиге сезона 2024/25.

– Киевляне уже усилились Александром Пихаленком, Максимом Брагару. Вскоре должны объявить о трансфере колумбийского защитника Брайана Себальоса. Как оцениваете шансы на чемпионство «Динамо» в следующей кампании 2024/25?

– «Динамо» всегда претендует только на самые высокие цели. Это касается и прошлого сезона, и следующего. Я думаю, что в следующем году «Динамо» имеет все шансы стать чемпионом.

Ранее Сергей Булеца прокомментировал ситуацию со своим будущим в «Динамо».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Сергей Булеца
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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