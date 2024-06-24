Булеца оценил шансы Динамо на чемпионство в УПЛ 2024/25

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Булеца оценил шансы столичного клуба на чемпионство в Украинской Премьер-лиге сезона 2024/25.

– Киевляне уже усилились Александром Пихаленком, Максимом Брагару. Вскоре должны объявить о трансфере колумбийского защитника Брайана Себальоса. Как оцениваете шансы на чемпионство «Динамо» в следующей кампании 2024/25?

– «Динамо» всегда претендует только на самые высокие цели. Это касается и прошлого сезона, и следующего. Я думаю, что в следующем году «Динамо» имеет все шансы стать чемпионом.

Ранее Сергей Булеца прокомментировал ситуацию со своим будущим в «Динамо».