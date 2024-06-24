Калинина пробилась во второй круг на травяном турнире в Истборне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№44 WTA) успешно начала выступления в основе травяного турнира WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В матче первого раунда украинка, которая преодолела квалификацию, переиграла румынку Сорану Кырстю (№29 WTA).

Истборн. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:3, 6:2

Это была 3-я встреча теннисисток, украинка пока не проигрывала.

Ангелина в третий раз играет в основе этого турнира, в 2022-м она дошла до 1/4 финала.

В следующем раунде Калинина против четвертой сеяной американки Мэдисон Киз (№ WTA).