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  4. Калинина пробилась во второй круг на травяном турнире в Истборне
WTA
24 июня 2024, 14:30 | Обновлено 24 июня 2024, 14:35
1300
7

Калинина пробилась во второй круг на травяном турнире в Истборне

Ангелина в третий раз в карьере обыграла Сорану Кырстю

24 июня 2024, 14:30 | Обновлено 24 июня 2024, 14:35
1300
7
Калинина пробилась во второй круг на травяном турнире в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№44 WTA) успешно начала выступления в основе травяного турнира WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В матче первого раунда украинка, которая преодолела квалификацию, переиграла румынку Сорану Кырстю (№29 WTA).

Истборн. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:3, 6:2

Это была 3-я встреча теннисисток, украинка пока не проигрывала.

Ангелина в третий раз играет в основе этого турнира, в 2022-м она дошла до 1/4 финала.

В следующем раунде Калинина против четвертой сеяной американки Мэдисон Киз (№ WTA).

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Сорана Кырстя Ангелина Калинина WTA Истборн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 7
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ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
Вітаю з перемогою!
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+4
C.Пеклов
Молодець!Доволі спокійно та невимушено обіграла непросту суперницю.Наступна Кіз(друга Пегула),буде набагато важче.Успіху в наступному матчі!
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+4
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Sashamar
До речі, проти Кіз Геля має 3:0. Щоправда, це двічі Рим і Маямі, тобто грунт і хард. На траві Кіз об'єктивно сильніша. Але якщо Калініна гратиме спокійно, не хвилюючись за результат, то чому б не зробити 4:0.
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+3
Falko
Та шо ж таке? Чому не лінується і не зливається? Чи лінується зливатися? )
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+1
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Олександр Науменко
Здається Сорана стає Геліною клієнткою, сьогодні вона була якась приречена. А Гелі, на мій диванний погляд, потрібно покращувати роботу ніг.
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0
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