ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал нападающего Зари

Ковалевский «Колос» официально объявил о подписании нападающего луганской «Зари» Даниила Алефиренко.

Трансфер 24-летнего футболиста состоялся на правах свободного агента, ведь его контракт с «мужиками» действует лишь до 30 июня 2024 года. Срок действия соглашения с «Колосом» пока неизвестен.

В сезоне 2023/24 Даниил Алефиренко провел 18 матчей во всех турнирах, отметившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Стоит отметить, что Даниил не сыграл ни одного поединка за «Зарю» во второй половине сезона, так как был отстранен от команды из-за отказа продлевать контракт.