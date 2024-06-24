Пресс-конференция Степаненко и Миколенко перед Бельгией. LIVE трансляция

24 июня в 13:30 состоится пресс-конференция Тараса Степаненко и Виталия Миколенко перед матчем третьего раунда группового этапа Евро-2024 против команды Бельгии.

26 июня национальная сборная Украины по футболу в Штутгарте проведет матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Бельгии.

Матч начнется в 19:00 по Киеву.