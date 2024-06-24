Чемпионат Европы24 июня 2024, 13:30 | Обновлено 24 июня 2024, 13:32
235
0
Пресс-конференция Степаненко и Миколенко перед Бельгией. LIVE трансляция
24 июня в 13:30 игроки сборной Украины расскажут о предстоящем матче
24 июня 2024, 13:30 | Обновлено 24 июня 2024, 13:32
235
0
24 июня в 13:30 состоится пресс-конференция Тараса Степаненко и Виталия Миколенко перед матчем третьего раунда группового этапа Евро-2024 против команды Бельгии.
26 июня национальная сборная Украины по футболу в Штутгарте проведет матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Бельгии.
Матч начнется в 19:00 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 июня 2024, 13:12 0
Смотрите лучшие моменты матча Кубка Америки
Футбол | 23 июня 2024, 19:51 9
Тренер считает, что украинцу пока рано доверять роль «первого номера» в команде
Бокс | 23.06.2024, 19:07
Футбол | 24.06.2024, 11:59
Футбол | 23.06.2024, 18:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.06.2024, 06:23 142
23.06.2024, 23:31 12
23.06.2024, 10:40 1
24.06.2024, 07:29 17
23.06.2024, 08:01 8
23.06.2024, 00:17 2
23.06.2024, 18:45 8
22.06.2024, 22:21 19