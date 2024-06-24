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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 13:30 | Обновлено 24 июня 2024, 13:32
235
0

Пресс-конференция Степаненко и Миколенко перед Бельгией. LIVE трансляция

24 июня в 13:30 игроки сборной Украины расскажут о предстоящем матче

24 июня 2024, 13:30 | Обновлено 24 июня 2024, 13:32
235
0
Пресс-конференция Степаненко и Миколенко перед Бельгией. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

24 июня в 13:30 состоится пресс-конференция Тараса Степаненко и Виталия Миколенко перед матчем третьего раунда группового этапа Евро-2024 против команды Бельгии.

26 июня национальная сборная Украины по футболу в Штутгарте проведет матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Бельгии.

Матч начнется в 19:00 по Киеву.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Виталий Миколенко Бельгия - Украина Тарас Степаненко
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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