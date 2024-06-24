Сергей БУЛЕЦА: «Мое будущее в Динамо? Вскоре вы все узнаете»

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Булеца прокомментировал свою ситуацию в столичном клубе.

– Что Вас ждет дальше? Transfermarkt отмечает, что Ваш контракт с «Динамо» действует до 30 июня 2024 года. Будете ли вести переговоры о его продлении? Предварительные контакты с клубом уже были?

– Об этом пока не могу четко сказать. Думаю, что вскоре вы все узнаете.

– С чем связываете отсутствие доверия в «Динамо»? С кем из тренеров было лучшее взаимопонимание?

– Да я со всеми тренерами «Динамо» хорошо общался. Просто так получилось, что с кем-то сходились мыслями, а с кем-то – нет. Ну, и травмы мне тоже докучали, мешая проявить себя в первой команде.

Ранее относительно будущего Сергея Булецы высказался президент «Динамо» Игорь Суркис.