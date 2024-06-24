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Украина. Премьер лига
24 июня 2024, 12:36 | Обновлено 24 июня 2024, 12:46
174
0

Сергей БУЛЕЦА: «Мое будущее в Динамо? Вскоре вы все узнаете»

Полузащитник киевлян прокомментировал свою ситуацию в столичном клубе

24 июня 2024, 12:36 | Обновлено 24 июня 2024, 12:46
174
0
Сергей БУЛЕЦА: «Мое будущее в Динамо? Вскоре вы все узнаете»
ФК Динамо Киев. Сергей Булеца

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Булеца прокомментировал свою ситуацию в столичном клубе.

– Что Вас ждет дальше? Transfermarkt отмечает, что Ваш контракт с «Динамо» действует до 30 июня 2024 года. Будете ли вести переговоры о его продлении? Предварительные контакты с клубом уже были?

– Об этом пока не могу четко сказать. Думаю, что вскоре вы все узнаете.

– С чем связываете отсутствие доверия в «Динамо»? С кем из тренеров было лучшее взаимопонимание?

– Да я со всеми тренерами «Динамо» хорошо общался. Просто так получилось, что с кем-то сходились мыслями, а с кем-то – нет. Ну, и травмы мне тоже докучали, мешая проявить себя в первой команде.

Ранее относительно будущего Сергея Булецы высказался президент «Динамо» Игорь Суркис.

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Сергей Булеца Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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