Сергей БУЛЕЦА: «Мое будущее в Динамо? Вскоре вы все узнаете»
Полузащитник киевлян прокомментировал свою ситуацию в столичном клубе
Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Булеца прокомментировал свою ситуацию в столичном клубе.
– Что Вас ждет дальше? Transfermarkt отмечает, что Ваш контракт с «Динамо» действует до 30 июня 2024 года. Будете ли вести переговоры о его продлении? Предварительные контакты с клубом уже были?
– Об этом пока не могу четко сказать. Думаю, что вскоре вы все узнаете.
– С чем связываете отсутствие доверия в «Динамо»? С кем из тренеров было лучшее взаимопонимание?
– Да я со всеми тренерами «Динамо» хорошо общался. Просто так получилось, что с кем-то сходились мыслями, а с кем-то – нет. Ну, и травмы мне тоже докучали, мешая проявить себя в первой команде.
Ранее относительно будущего Сергея Булецы высказался президент «Динамо» Игорь Суркис.
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