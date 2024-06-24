Максим ШАЦКИХ: «Не стоит вешать всех собак на Лунина»
Бывший нападающий киевского «Динамо» прокомментировал вратарскую ситуацию в сборной Украины
Бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких прокомментировал вратарскую ситуацию в национальной сборной Украины на Евро-2024.
– Согласны с тем, что сейвы Трубина на старте игры со Словакией помогли нашим обрести уверенность?
– Это очень важно, когда вратарь руководит процессом. Защитники чувствуют себя куда увереннее.
– Получается, что Лунину проще взаимодействовать со звездами «Реала», чем со своими?
– Лунин сам признал, что те два гола были на его совести, но на Андрея тоже не стоит всех собак вешать. Было достаточно времени все исправить. А «Реал» это «Реал».
Ранее Максим Шацких поделился впечатлениями после двух матчей Украины на Евро-2024.
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