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  4. Максим ШАЦКИХ: «Не стоит вешать всех собак на Лунина»
Чемпионат Европы
24 июня 2024, 12:27 |
1168
6

Максим ШАЦКИХ: «Не стоит вешать всех собак на Лунина»

Бывший нападающий киевского «Динамо» прокомментировал вратарскую ситуацию в сборной Украины

24 июня 2024, 12:27 |
1168
6
Максим ШАЦКИХ: «Не стоит вешать всех собак на Лунина»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких прокомментировал вратарскую ситуацию в национальной сборной Украины на Евро-2024.

– Согласны с тем, что сейвы Трубина на старте игры со Словакией помогли нашим обрести уверенность?

– Это очень важно, когда вратарь руководит процессом. Защитники чувствуют себя куда увереннее.

– Получается, что Лунину проще взаимодействовать со звездами «Реала», чем со своими?

– Лунин сам признал, что те два гола были на его совести, но на Андрея тоже не стоит всех собак вешать. Было достаточно времени все исправить. А «Реал» это «Реал».

Ранее Максим Шацких поделился впечатлениями после двух матчей Украины на Евро-2024.

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Максим Шацких Анатолий Трубин Андрей Лунин сборная Украины по футболу Евро-2024
Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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Комментарии 6
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SHN
Правильно сказал,что не стоит га игрока вешать все. Да,ошибся. Но где был тот же Забарный,когда забивался первый гол? Там же дыра была
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+1
GloryUkraine
Якби збірна програла румунам 2:3, а два голи привіз Лунін, то тоді можна би було все вішати на нього, але якщо до румунських воріт за весь матч наші "зорі" навіть не підійшли, а у захиста був день відчинених дверей, то винуваті всі, а в першу чергу Ребров, який і не настроїв команду на гру і не зміг внести корективи під час гри.
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+1
Aries2005
Максим правий! Хто мішав нашим "зіркам" забити в відповідь 4 або і більше голів. Відповідь я знаю - "геній" тренера Реброва і пофігізм самих футболіств.
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-1
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Saar
Варто. Те, як він поводить себе в Реалі, лише підсилювач негатив до цього гравця!
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-3
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