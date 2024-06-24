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  4. Ангелина Калинина – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
24 июня 2024, 13:03 |
620
0

Ангелина Калинина – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире WTA 500 в Истборне

24 июня 2024, 13:03 |
620
0
Ангелина Калинина – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

24 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№44 WTA) начнет выступления в основе травяного турнира WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В матче первого раунда украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против румынки Сораны Кырсти (№29 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка пока не проигрывала.

В следующем раунде победительница сыграет против четвертой сеяной американки Мэдисон Киз (№ WTA).

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Сорана Кырстя Ангелина Калинина WTA Истборн смотреть онлайн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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