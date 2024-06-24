СИЛВИНЬО: «Судьба – фантастическая штука»

Главный тренер сборной Албании Силвиньо поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Испании:

«Я очень взволнован. Мне очень приятно быть здесь. У меня есть жизнь в Испании. Там родились мои дети. Я долгое время играл там за «Барселону» и «Сельту». У меня там много знакомых. Судьба – фантастическая штука. Сейчас играть против Испании – это фантастика. Это замечательная команда с замечательным менеджером, и это день, который я никогда не забуду. Встретиться с Испанией и иметь шанс пройти дальше – это замечательно. Мы совершенствуемся, и теперь нам представилась возможность сыграть против одной из лучших команд мира с лучшими игроками мира.

Испания имеет свою собственную ДНК – они владеют мячом, играют в отличный футбол и имеют замечательных полузащитников. Но у этой сборной Испании есть нечто другое. Они очень прямолинейны, особенно на фланге, где они могут причинить вам вред. Поэтому у них есть еще больше качества в их команде. У них есть быстрые игроки на флангах и в центре поля. Мы наблюдали за Испанией в течение последних четырех, пяти или шести месяцев после жеребьевки. Они очень хорошо отработаны в обороне. Они оставляют вам очень мало пространства. Они хорошо защищаются, у них хороший прессинг, и они все могут вернуться за мячом. Они очень хорошо организованы.

Испания победила Хорватию, они победили Италию и уже выиграли группу. Это сильная команда, и нас ждет тяжелая игра. Но мы попробуем. У нас есть смелые и амбициозные игроки, и мы с нетерпением ждем хорошей игры против них. Мы видели невероятное развитие игроков. В Албании проживает 3 миллиона албанцев, а по всему миру – более 9 или 10 миллионов. Было поколение, которое никогда не видело свою команду на чемпионате Европы. Мы все делаем очень хорошую работу. Мы живы, горды и амбициозны. Мы были бы рады выйти в плей-офф, но мы должны показать наше лучшее выступление.

Вторая команда Испании может играть в финале Евро и быть фаворитом. Мы должны сосредоточиться на том, что мы собираемся делать. У Испании есть варианты, и они будут играть в свою игру, полны мотивации. Мы также должны быть полны мотивации, чтобы попытаться их победить. Посмотрим, что произойдет, и я надеюсь, что это будет великолепная игра, а после 90 минут может произойти все, что угодно».

Матч Албания – Испания состоится 24 июня в 22:00 по киевскому времени.