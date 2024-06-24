Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 2 позиции, Сачко – на семь
Хуберт Хуркач обновил личное достижение
Вторую неделю травяного сезона мужчины провели на кортах турниров ATP 500 в Галле и в Лондоне.
В Германии лучшим стал Янник Синнер, это был его первый турнир в статусе лидера рейтинга ATP. Финалист Хуберт Хуркач поднялся на 7-ю строчку, обновив лучшее достижение в мировой классификации.
В Лондоне победу праздновал американец Томми Пол. Он повторил свое лучшее достижение в рейтинге – 12-е место. Финалист Лоренцо Музетти теперь 25-й.
В первой десятке состоялось еще одно изменения: Новак Джокович опередил Карлоса Алькараса.
Топ-10 рейтинга ATP
Большинство украинских теннисистов из числа десяти лучших наших представителей в рейтинге ATP улучшил свои позиции. Вячеслав Белинский вернулся в топ-500 и обновил личный рекорд. На 82 позиции поднялся Александр Овчаренко. Илья Марченко остался в статусе первой ракетки Украины.
Десять лучших украинцев в рейтинге ATP
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Чемпионская гонка ATP
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