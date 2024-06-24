Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 2 позиции, Сачко – на семь

Вторую неделю травяного сезона мужчины провели на кортах турниров ATP 500 в Галле и в Лондоне.

В Германии лучшим стал Янник Синнер, это был его первый турнир в статусе лидера рейтинга ATP. Финалист Хуберт Хуркач поднялся на 7-ю строчку, обновив лучшее достижение в мировой классификации.

В Лондоне победу праздновал американец Томми Пол. Он повторил свое лучшее достижение в рейтинге – 12-е место. Финалист Лоренцо Музетти теперь 25-й.

В первой десятке состоялось еще одно изменения: Новак Джокович опередил Карлоса Алькараса.

Топ-10 рейтинга ATP

Большинство украинских теннисистов из числа десяти лучших наших представителей в рейтинге ATP улучшил свои позиции. Вячеслав Белинский вернулся в топ-500 и обновил личный рекорд. На 82 позиции поднялся Александр Овчаренко. Илья Марченко остался в статусе первой ракетки Украины.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионский гонце Стефанос Циципас опередил Алекса де Минаура, у остальных без изменений

Чемпионская гонка ATP