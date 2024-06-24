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  4. Никлас ФЮЛЛКРУГ: «Это отличный момент для нас»
Чемпионат Европы
24 июня 2024, 11:21 |
239
0

Никлас ФЮЛЛКРУГ: «Это отличный момент для нас»

Нападающий сборной Германии прокомментировал ничью со Швейцарией

24 июня 2024, 11:21 |
239
0
Никлас ФЮЛЛКРУГ: «Это отличный момент для нас»
УЕФА

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллкруг прокомментировал ничью с национальной командой Швейцарии (1:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024:

«Это большой момент для нас как для команды, и он может стать решающим. Это не была игра на вылет. Обычно легких соперников не бывает. Но если вы хотите стать чемпионами Европы, вы должны побеждать действительно хороших соперников.

В частности, Дания, Словения и Сербия всегда способны превзойти самих себя. Но я думаю, что на этом турнире мы уже показали, на что мы способны».

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Никлас Фюллкруг сборная Германии по футболу сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Швейцария - Германия
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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