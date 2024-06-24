Никлас ФЮЛЛКРУГ: «Это отличный момент для нас»
Нападающий сборной Германии прокомментировал ничью со Швейцарией
Нападающий сборной Германии Никлас Фюллкруг прокомментировал ничью с национальной командой Швейцарии (1:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024:
«Это большой момент для нас как для команды, и он может стать решающим. Это не была игра на вылет. Обычно легких соперников не бывает. Но если вы хотите стать чемпионами Европы, вы должны побеждать действительно хороших соперников.
В частности, Дания, Словения и Сербия всегда способны превзойти самих себя. Но я думаю, что на этом турнире мы уже показали, на что мы способны».
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