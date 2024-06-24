Забарный признался, что не знает, кто такие Линекер и Дель Пьеро

Центральный защитник сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный признался, что не знает многих известных в прошлом футболистов.

- Раньше ты говорил, что не знаешь, кто такой Линекер. Теперь знаешь?

- Нет.

- Ты же в Англии, он там звезда.

- Я знаю только оппонентов, против которых играю.

- А актуальных футболистов?

- Актуальных знаю. Я не обращаю внимания на легенды.

- Ты знаешь Тотти?

- Тотти знаю, конечно.

- Дель Пьеро?

- Нет, честно.

- Когда ты был ребенком, то смотрел против кого «Динамо» играет в Лиге чемпионов?

- Нет. Я не смотрел футбол, честно говорю.

- А сейчас? Или смотришь очень выборочно?

- Выборочно смотрю. Честно. Не изменилось ничего, потому что много футбола сейчас в моей жизни и мне надо отдохнуть. Конечно, выдающиеся матчи: финал Лиги чемпионов, хорошие игры на Евро, топовые матчи, конечно, я смотрю. Но так, чтобы каждую игру..., – сказал Забарный.