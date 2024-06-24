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  4. Забарный признался, что не знает, кто такие Линекер и Дель Пьеро
Чемпионат Европы
24 июня 2024, 10:38 |
1695
10

Забарный признался, что не знает, кто такие Линекер и Дель Пьеро

Защитник сборной Украины никогда не смотрел много футбола

24 июня 2024, 10:38 |
1695
10
Забарный признался, что не знает, кто такие Линекер и Дель Пьеро
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Центральный защитник сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный признался, что не знает многих известных в прошлом футболистов.

- Раньше ты говорил, что не знаешь, кто такой Линекер. Теперь знаешь?
- Нет.

- Ты же в Англии, он там звезда.
- Я знаю только оппонентов, против которых играю.

- А актуальных футболистов?
- Актуальных знаю. Я не обращаю внимания на легенды.

- Ты знаешь Тотти?
- Тотти знаю, конечно.

- Дель Пьеро?
- Нет, честно.

- Когда ты был ребенком, то смотрел против кого «Динамо» играет в Лиге чемпионов?
- Нет. Я не смотрел футбол, честно говорю.

- А сейчас? Или смотришь очень выборочно?
- Выборочно смотрю. Честно. Не изменилось ничего, потому что много футбола сейчас в моей жизни и мне надо отдохнуть. Конечно, выдающиеся матчи: финал Лиги чемпионов, хорошие игры на Евро, топовые матчи, конечно, я смотрю. Но так, чтобы каждую игру..., – сказал Забарный.

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Илья Забарный Гари Линекер Алессандро Дель Пьеро Франческо Тотти сборная Украины по футболу Евро-2024
Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 10
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Keen Vision
Гірше грати від цього він не стане.
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+10
Dovbush
Коли Дель П'єро грав на найвищому рівні Забарний тільки народився. Я, наприклад, не бачив як грають Лобановський, Сабо, Біба. ТІльки окремі кадри.
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+3
Сseresznye
Ну и молодец, что честно сказал.   Википедию любой лох нынче прочитает.)
   Да и не обязан.    Линикер завязал в сборной с 1992,   а парень родился в 2002.
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+1
Vitaly Kozak
Як не дивно, я й сам призабув Дель П'єро, а Гарі чомусь добре пам'ятаю, хоча раніш постійно слідкував за іграми топ-клубів. При тому, що англієць майже ровесник, а італієць народився і грав значно пізніше, завершив грати порівняно недавно. Молодим не дивую.
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0
Андрей Головнин
Интелектуал! Черт!
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0
Показать Скрыть 2 ответа
New Zealander
Мене завжди це дивувало як у вік технологій та й не наткнутися на такі відомі прізвища, коли цілими днями листаєш стрічки соціальних мереж. Тим більше якщо ти футболіст, то алгоритм соцмережі видає тобі більшість тем на футбольну тематику. Я якось в Англії працював з чуваком який не знав хто такий Брюс Уілліс і що є така група як Пінк Флойд. 
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-4
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