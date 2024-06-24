Не играл год. Агробизнес подписал бывшего вратаря ряда клубов УПЛ

Футбольный клуб «Агробизнес», который в прошлом сезоне Первой лиги финишировал на восьмом месте в чемпионской группе, объявил о подписании голкипера Романа Пидкивки.

Детали контракта не указаны. В прошлом сезоне 29-летний вратарь не выступал на профессиональном уровне.

Пидкивка – воспитанник львовских «Карпат». В УПЛ также играл за киевский «Арсенал», одесский «Черноморец» и «Ингулец».

Вызывался в молодежные сборные Украины. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 50 тысяч евро.