Не играл год. Агробизнес подписал бывшего вратаря ряда клубов УПЛ
Роман Пидкивка возвращается в профессионалы
Футбольный клуб «Агробизнес», который в прошлом сезоне Первой лиги финишировал на восьмом месте в чемпионской группе, объявил о подписании голкипера Романа Пидкивки.
Детали контракта не указаны. В прошлом сезоне 29-летний вратарь не выступал на профессиональном уровне.
Пидкивка – воспитанник львовских «Карпат». В УПЛ также играл за киевский «Арсенал», одесский «Черноморец» и «Ингулец».
Вызывался в молодежные сборные Украины. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 50 тысяч евро.
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