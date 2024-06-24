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24 июня 2024, 03:39 |
21
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 июня

Важные события во всех видах спорта

24 июня 2024, 03:39 |
21
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 июня

В понедельник, 24 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Албания – Испания

Favbet 6.88 – 4.63 – 1.49

22:00 Хорватия – Италия

Favbet 3.19 – 3.19 – 2.49

01:00 Колумбия – Парагвай

Favbet 1.78 – 3.50 – 5.30

04:00 Бразилия – Коста-Рика

Favbet 1.12 – 9.50 – 25.00

ТЕННИС

13:00 Сорана Кырстя – Ангелина Калинина

Favbet 2.04 – 1.78

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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