ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 июня

В понедельник, 24 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Албания – Испания

6.88 – 4.63 – 1.49

22:00 Хорватия – Италия

3.19 – 3.19 – 2.49

01:00 Колумбия – Парагвай

1.78 – 3.50 – 5.30

04:00 Бразилия – Коста-Рика

1.12 – 9.50 – 25.00

ТЕННИС

13:00 Сорана Кырстя – Ангелина Калинина

2.04 – 1.78