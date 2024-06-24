Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 июня
Другие новости
24 июня 2024, 03:35 |
18
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

24 июня 2024, 03:35 |
18
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 24 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Албания – Испания

Ggbet 6.88 – 4.63 – 1.49

22:00 Хорватия – Италия

Ggbet 3.19 – 3.19 – 2.49

01:00 Колумбия – Парагвай

Ggbet 1.78 – 3.50 – 5.30

КИБЕРСПОРТ

12:00 TT Gaming – EDward Gaming

Ggbet 2.54 – 1.49

14:00 JD Gaming – FunPlus Phoenix

Ggbet 1.16 – 4.99

По теме:
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 июня
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 июня
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком
Бокс | 23 июня 2024, 07:10 1
Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком
Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком

Реванш между украинцем и британцем состоится 21 декабря

Бурбас объяснил, почему Себальос, вероятно, откажется переходить в Динамо
Футбол | 23 июня 2024, 23:03 9
Бурбас объяснил, почему Себальос, вероятно, откажется переходить в Динамо
Бурбас объяснил, почему Себальос, вероятно, откажется переходить в Динамо

Колумбийца якобы испугала ракетная атака по Киеву и отключения света

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 23.06.2024, 09:07
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
ФОТО. Теория и практика. Сборная Украины провела вечернюю тренировку
Футбол | 24.06.2024, 02:23
ФОТО. Теория и практика. Сборная Украины провела вечернюю тренировку
ФОТО. Теория и практика. Сборная Украины провела вечернюю тренировку
Чисора признался, был ли Усик для него самым тяжелым соперником в карьере
Бокс | 23.06.2024, 17:48
Чисора признался, был ли Усик для него самым тяжелым соперником в карьере
Чисора признался, был ли Усик для него самым тяжелым соперником в карьере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
23.06.2024, 08:01 8
Футбол
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
22.06.2024, 07:01 83
Футбол
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
22.06.2024, 23:52 136
Футбол
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
23.06.2024, 20:11 14
Футбол
Форвард сборной Бельгии пропустит матч с Украиной на Евро. Известна причина
Форвард сборной Бельгии пропустит матч с Украиной на Евро. Известна причина
22.06.2024, 22:45 1
Футбол
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
23.06.2024, 18:45 7
Футбол
Бельгия – Румыния – 2:0. Неудачник Лукаку. Видео голов и обзор матча
Бельгия – Румыния – 2:0. Неудачник Лукаку. Видео голов и обзор матча
22.06.2024, 23:59
Футбол
Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG
Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG
23.06.2024, 08:31 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем