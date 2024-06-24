СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 июня

В понедельник, 24 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Албания – Испания

6.88 – 4.63 – 1.49

22:00 Хорватия – Италия

3.19 – 3.19 – 2.49

01:00 Колумбия – Парагвай

1.78 – 3.50 – 5.30

КИБЕРСПОРТ

12:00 TT Gaming – EDward Gaming

2.54 – 1.49

14:00 JD Gaming – FunPlus Phoenix

1.16 – 4.99