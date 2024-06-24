Другие новости24 июня 2024, 03:35 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
24 июня 2024, 03:35 |
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В понедельник, 24 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 Албания – Испания
22:00 Хорватия – Италия
01:00 Колумбия – Парагвай
КИБЕРСПОРТ
12:00 TT Gaming – EDward Gaming
14:00 JD Gaming – FunPlus Phoenix
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