Ветераны сборной Германии оценили матч против Швейцарии
Тони Кроос и Илкай Гюндоган – о ничьей в матче Евро-2024
Сборная Германии была близка к поражению в матче со Швейцарией в рамках третьего тура Евро-2024. Немцы спаслись благодаря голу Фюллкруга на 90+2 минуте (1:1).
Ветераны сборной Тони Кроос и Илкай Гюндоган объяснили, почему поединок выдался сложным для команды.
«Мы счастливы, что нам удалось сравнять счет. Мы показали, что верим в себя до конца. Я не думаю, что отставание в счете было заслуженным на тот момент. Мы играли быстро и активно все 90 минут и в конце получили вознаграждение», – сказал Кроос.
«В конце концов лучше и не могло быть. Хорошо, что мы так поздно, но сравняли счет. Для нас это была очень неприятная игра, Швейцария – команда, которую невозможно недооценить. Мы совершили много простых ошибок. Думаю, что такие игры нужны на турнире», – заявил Гюндоган.
Евро-2024. Группа А, 23 июня.
Швейцария – Германия - 1:1
Голы: Ндойе, 28 – Фюллкруг, 90+2.
ГОЛ! Ндойе, 28 мин, 1:0
ГОЛ! Фюллкруг, 90+2 мин, 1:1
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