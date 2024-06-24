Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ветераны сборной Германии оценили матч против Швейцарии
Чемпионат Европы
24 июня 2024, 01:35 |
320
0

Ветераны сборной Германии оценили матч против Швейцарии

Тони Кроос и Илкай Гюндоган – о ничьей в матче Евро-2024

24 июня 2024, 01:35 |
320
0
Ветераны сборной Германии оценили матч против Швейцарии
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Германии была близка к поражению в матче со Швейцарией в рамках третьего тура Евро-2024. Немцы спаслись благодаря голу Фюллкруга на 90+2 минуте (1:1).

Ветераны сборной Тони Кроос и Илкай Гюндоган объяснили, почему поединок выдался сложным для команды.

«Мы счастливы, что нам удалось сравнять счет. Мы показали, что верим в себя до конца. Я не думаю, что отставание в счете было заслуженным на тот момент. Мы играли быстро и активно все 90 минут и в конце получили вознаграждение», – сказал Кроос.

«В конце концов лучше и не могло быть. Хорошо, что мы так поздно, но сравняли счет. Для нас это была очень неприятная игра, Швейцария – команда, которую невозможно недооценить. Мы совершили много простых ошибок. Думаю, что такие игры нужны на турнире», – заявил Гюндоган.

Евро-2024. Группа А, 23 июня.

Швейцария Германия - 1:1
Голы: Ндойе, 28 – Фюллкруг, 90+2.

ГОЛ! Ндойе, 28 мин, 1:0

ГОЛ! Фюллкруг, 90+2 мин, 1:1

По теме:
Албания – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Албания – Испания
Марко РОССИ: «Шотландия больше владела мячом, но мы заслуженно победили»
Тони Кроос Илкай Гюндоган сборная Германии по футболу сборная Швейцарии по футболу Швейцария - Германия Евро-2024
Руслан Травкин Источник: Немецкий футбольный союз
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Впервые в истории Евро! Группа Украины установила уникальное достижение
Футбол | 23 июня 2024, 07:01 13
Впервые в истории Евро! Группа Украины установила уникальное достижение
Впервые в истории Евро! Группа Украины установила уникальное достижение

У всех команд квартете Е одинаковое количество очков

Стало известно, кто может заменить Днепр-1 в УПЛ
Футбол | 23 июня 2024, 18:12 12
Стало известно, кто может заменить Днепр-1 в УПЛ
Стало известно, кто может заменить Днепр-1 в УПЛ

Скорее всего, в высшем дивизионе останется «Минай»

Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком
Бокс | 23.06.2024, 07:10
Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком
Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
Футбол | 23.06.2024, 08:01
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
Шотландия – Венгрия – 0:1. Взятие ворот на 90+10 мин. Видео голов и обзор
Футбол | 24.06.2024, 00:40
Шотландия – Венгрия – 0:1. Взятие ворот на 90+10 мин. Видео голов и обзор
Шотландия – Венгрия – 0:1. Взятие ворот на 90+10 мин. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это как будто ночь и день». Бэнкс назвал разницу между братьями Кличко
«Это как будто ночь и день». Бэнкс назвал разницу между братьями Кличко
23.06.2024, 19:07 4
Бокс
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
22.06.2024, 00:19 18
Футбол
Фьюри назвал свой счет в бою с Усиком
Фьюри назвал свой счет в бою с Усиком
23.06.2024, 14:41 12
Бокс
Бельгия – Румыния. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Бельгия – Румыния. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
22.06.2024, 19:05 16
Футбол
Эдмонтон отыгрался с 0:3 в финальной серии Кубка Стэнли. Все решит 7-й матч
Эдмонтон отыгрался с 0:3 в финальной серии Кубка Стэнли. Все решит 7-й матч
22.06.2024, 06:12 6
Хоккей
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
23.06.2024, 20:11 14
Футбол
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
23.06.2024, 18:45 7
Футбол
Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG
Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG
23.06.2024, 08:31 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем