Чемпионат Европы23 июня 2024, 23:55 | Обновлено 24 июня 2024, 00:32
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ВИДЕО. Германия в конце поединка сравняла счет в матче со Швейцарией
Автором гола стал Никлас Фюллкруг
23 июня 2024, 23:55 | Обновлено 24 июня 2024, 00:32
456
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23 июня в немецком Франкфурте проходит матч 3-го тура группы А Евро-2024 между сборными Швейцарии и Германии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 90+2 минуте счет в матче сравнял немецкий нападающий Никлас Фюллкруг.
В группе А, кроме Швейцарии и Германии, играют Шотландия и Венгрия.
ВИДЕО. Германия в конце матча сравняла счет в матче со Швейцарией
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