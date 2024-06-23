ВИДЕО. Германия в конце поединка сравняла счет в матче со Швейцарией

23 июня в немецком Франкфурте проходит матч 3-го тура группы А Евро-2024 между сборными Швейцарии и Германии.

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На 90+2 минуте счет в матче сравнял немецкий нападающий Никлас Фюллкруг.



В группе А, кроме Швейцарии и Германии, играют Шотландия и Венгрия.

ВИДЕО. Германия в конце матча сравняла счет в матче со Швейцарией