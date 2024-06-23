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Чемпионат Европы
23 июня 2024, 23:55 | Обновлено 24 июня 2024, 00:32
456
0

ВИДЕО. Германия в конце поединка сравняла счет в матче со Швейцарией

Автором гола стал Никлас Фюллкруг

23 июня 2024, 23:55 | Обновлено 24 июня 2024, 00:32
456
0
ВИДЕО. Германия в конце поединка сравняла счет в матче со Швейцарией
Getty Images/Global Images Ukraine

23 июня в немецком Франкфурте проходит матч 3-го тура группы А Евро-2024 между сборными Швейцарии и Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 90+2 минуте счет в матче сравнял немецкий нападающий Никлас Фюллкруг.

В группе А, кроме Швейцарии и Германии, играют Шотландия и Венгрия.

ВИДЕО. Германия в конце матча сравняла счет в матче со Швейцарией

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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