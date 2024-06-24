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Евро
Хорватия
24.06.2024 22:00 - : -
Италия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
24 июня 2024, 06:14 | Обновлено 24 июня 2024, 06:16
77
0

Хорватия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч третьего тура Евро пройдет 24 июня, начало в 22:00

24 июня 2024, 06:14 | Обновлено 24 июня 2024, 06:16
77
0
Хорватия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 июня в 22:00 в Лейпциге во третьем туре Евро-2024 состоится матч группы B между Хорватией и Италией. Испанцы с двумя победами уже вышли в плей-офф.

У Италии три очка, у хорватов лишь один пункт.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.

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Евро-2024 смотреть онлайн сборная Хорватии по футболу сборная Италии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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