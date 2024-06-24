Чемпионат Европы24 июня 2024, 06:05 | Обновлено 24 июня 2024, 06:16
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Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Хорватия – Италия
Матч третьего тура Евро пройдет 24 июня, начало в 22:00
24 июня 2024, 06:05 | Обновлено 24 июня 2024, 06:16
238
0
23 июня в 22:00 в Лейпциге во третьем туре Евро-2024 состоится матч группы B между Хорватией и Италией. Испанцы с двумя победами уже вышли в плей-офф.
У Италии три очка, у хорватов лишь один пункт.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.
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