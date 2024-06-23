Вечером 23 июня пройдет традиционная трансляция из лагеря сборной Украины по футболу.

Роман Бебех и Влада Седан в прямом эфире рассказывают главные новости о сборной, а также общаются с футболистами команды.

Начало стрима с защитником Ильей Забарным запланировано на 21:00 по киевскому времени.

26 июня сборная Украины проведет матч 3-го тура Евро-2024 против команды Бельгии.

Стрим из лагеря сборной Украины. Забарный в прямом эфире. LIVE