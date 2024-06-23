Чемпионат Европы23 июня 2024, 20:50 | Обновлено 23 июня 2024, 20:56
683
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Стрим из лагеря сборной Украины. Забарный в прямом эфире. LIVE
Начало эфира Романа Бебеха и Влады Седан запланировано на 23 июня в 21:00
23 июня 2024, 20:50 | Обновлено 23 июня 2024, 20:56
683
2
Вечером 23 июня пройдет традиционная трансляция из лагеря сборной Украины по футболу.
Роман Бебех и Влада Седан в прямом эфире рассказывают главные новости о сборной, а также общаются с футболистами команды.
Начало стрима с защитником Ильей Забарным запланировано на 21:00 по киевскому времени.
26 июня сборная Украины проведет матч 3-го тура Евро-2024 против команды Бельгии.
Стрим из лагеря сборной Украины. Забарный в прямом эфире. LIVE
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і де той стрім ???