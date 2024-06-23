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Чемпионат Европы
23 июня 2024, 20:50 | Обновлено 23 июня 2024, 20:56
683
2

Стрим из лагеря сборной Украины. Забарный в прямом эфире. LIVE

Начало эфира Романа Бебеха и Влады Седан запланировано на 23 июня в 21:00

23 июня 2024, 20:50 | Обновлено 23 июня 2024, 20:56
683
2
Стрим из лагеря сборной Украины. Забарный в прямом эфире. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Вечером 23 июня пройдет традиционная трансляция из лагеря сборной Украины по футболу.

Роман Бебех и Влада Седан в прямом эфире рассказывают главные новости о сборной, а также общаются с футболистами команды.

Начало стрима с защитником Ильей Забарным запланировано на 21:00 по киевскому времени.

26 июня сборная Украины проведет матч 3-го тура Евро-2024 против команды Бельгии.

Стрим из лагеря сборной Украины. Забарный в прямом эфире. LIVE

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сборная Украины по футболу Роман Бебех Евро-2024 смотреть онлайн Украинская ассоциация футбола Влада Зинченко (Седан) Илья Забарный Украина - Бельгия в сердце сборной
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Burevestnik
вже 21:10.
і де той стрім ???
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