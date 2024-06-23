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  4. Роналду разозлился на Канселу за секунду до забавного автогола Турции
Чемпионат Европы
23 июня 2024, 20:59 | Обновлено 23 июня 2024, 21:01
1395
1

Роналду разозлился на Канселу за секунду до забавного автогола Турции

Криштиану был очень зол, но мгновенно его настроение улучшилось

23 июня 2024, 20:59 | Обновлено 23 июня 2024, 21:01
1395
1
Роналду разозлился на Канселу за секунду до забавного автогола Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Жоау Канселу

Сборная Португалии записала на свой счет забавный автогол Турции после ошибки в обороне соперников всего через несколько секунд после того, как Криштиану Роналду потерял самообладание на поле.

Звездный португалец разозлился на своего товарища по сборной Жоао Канселу после того, как тот не смог отдать ему голевой пас.

Когда пятикратный обладатель «Золотого мяча» указал, где он хочет получить мяч, Кансело попытался сделать передачу, но ошибся.

Роналду был недоволен: он поднял руки вверх и накричал на Кансело, который, как оказалось, пытался отстоять свою невиновность.

Но пока продолжалась эта перепалка, Самет Акайдин отдал пас назад своему вратарю Алтаю Байиндиру, не посмотрев, где находится голкипер. Вратарь вышел из ворот, чтобы забрать мяч, но защитник не понял, что произошло, и его передача ушла за линию, несмотря на все попытки Байиндира предотвратить взятие ворот.

Когда гол был засчитан, Кансело и Роналду на мгновение обнялись, прежде чем Криштиану снова выразил ему претензии.

Турция – Португалия 0:2. Автогол Акайдина

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Владимир Клепач Источник: talkSPORT
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GloryUkraine
 Роналду психував на партнерів увесь матч. І це вже постійно так вже не один рік.
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