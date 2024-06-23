ХАЧЕРИДИ: «Эта сборная лучшая в истории? А чем Конопля лучше Лужного?»
Евгений не согласен с мнением, что нынешнее поколение украинских игроков самое сильное
Бывший игрок сборной Украины Евгений Хачериди не согласен с мнением тех, кто считает нынешний состав сборной Украины лучшим в истории.
«У нас лучшая сборная за все времена? Ну, пусть говорят, но я с эти не согласен. Вот чем она лучше? Даже если брать по игрокам. Лужный и Конопля справа в защите – разный уровень. Ярмоленко в лучшие годы для меня это вообще лучший правый полузащитник, когда в форме.
Много кого можно взять. Андрей Николаевич, Сергей Станиславович, Коноплянка... В лучшей форме, конечно, для меня Коноплянка лучше Мудрика. В целом, это неправильное сравнение», – сказал Хачериди в программе YouTube-канала «BurBuzz».
Решающий матч группового раунда Евро-2024 Украина – Бельгия состоится 26 июня в Штутгарте, начало в 19:00 по Киеву.
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