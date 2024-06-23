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  4. ХАЧЕРИДИ: «Эта сборная лучшая в истории? А чем Конопля лучше Лужного?»
Чемпионат Европы
23 июня 2024, 18:47 |
1308
6

ХАЧЕРИДИ: «Эта сборная лучшая в истории? А чем Конопля лучше Лужного?»

Евгений не согласен с мнением, что нынешнее поколение украинских игроков самое сильное

23 июня 2024, 18:47 |
1308
6
ХАЧЕРИДИ: «Эта сборная лучшая в истории? А чем Конопля лучше Лужного?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля (справа)

Бывший игрок сборной Украины Евгений Хачериди не согласен с мнением тех, кто считает нынешний состав сборной Украины лучшим в истории.

«У нас лучшая сборная за все времена? Ну, пусть говорят, но я с эти не согласен. Вот чем она лучше? Даже если брать по игрокам. Лужный и Конопля справа в защите – разный уровень. Ярмоленко в лучшие годы для меня это вообще лучший правый полузащитник, когда в форме.

Много кого можно взять. Андрей Николаевич, Сергей Станиславович, Коноплянка... В лучшей форме, конечно, для меня Коноплянка лучше Мудрика. В целом, это неправильное сравнение», – сказал Хачериди в программе YouTube-канала «BurBuzz».

Решающий матч группового раунда Евро-2024 Украина – Бельгия состоится 26 июня в Штутгарте, начало в 19:00 по Киеву.

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Евгений Хачериди Олег Лужный Ефим Конопля Евро-2024 сборная Украины по футболу
Владимир Клепач Источник: YouTube
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Lulinnha
Конопля самий слабший у нинішньому складі команди. 
І він не рівень Лужному. 
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Pop
Повністю згоден,Коноплянка на голову вищий Мудрика
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+1
Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
Конопля херня, але давайте скажемо правді у вічі, скільки разів покоління Лужного потрапляло на великі турніри, або грало в нічию чи вигравало у топ збірних? Навіть покоління Коноплянки-Ярмоленка, коли вони були у розквіті сил показували кращі результати, чим покоління Лужного.
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Stanislav Matusevych
А який сенс порівнювати Коноплю з Лужним, а Мудрика - з Коноплянкою, якщо Лужний та Коноплянка - з різних футбольних поколінь? За логікою, Мудрика потрібно з Косовським порівнювати, щоб справедливо було.
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