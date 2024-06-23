Известно, как УЕФА наказал мальчика, который сделал селфи с Роналду на поле

УЕФА наказал мальчика, который выбежал на поле, чтобы сделать селфи с Криштиану Роналду в матче против Турции (3:0) на Евро-2024.

Сообщается, что этом случае ему просто запретили посещать все будущие матчи чемпионата.

Отметим, что мальчик пробрался на поле, достал свой телефон и успел сфотографироваться с Роналдо до того, как его поймали стюарды и заставили покинуть стадион.

Учитывая его возраст, мальчик получил много сочувствия от зрителей, которые были просто счастливы, что ему удалось встретиться со звездой. Снимок стал вирусным в социальных сетях.