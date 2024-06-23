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  4. Известно, как УЕФА наказал мальчика, который сделал селфи с Роналду на поле
Чемпионат Европы
23 июня 2024, 18:20 | Обновлено 23 июня 2024, 18:56
2673
4

Известно, как УЕФА наказал мальчика, который сделал селфи с Роналду на поле

Парень сможет смотреть матчи чемпионата Европы только по телевизору

23 июня 2024, 18:20 | Обновлено 23 июня 2024, 18:56
2673
4
Известно, как УЕФА наказал мальчика, который сделал селфи с Роналду на поле
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА наказал мальчика, который выбежал на поле, чтобы сделать селфи с Криштиану Роналду в матче против Турции (3:0) на Евро-2024.

Сообщается, что этом случае ему просто запретили посещать все будущие матчи чемпионата.

Отметим, что мальчик пробрался на поле, достал свой телефон и успел сфотографироваться с Роналдо до того, как его поймали стюарды и заставили покинуть стадион.

Учитывая его возраст, мальчик получил много сочувствия от зрителей, которые были просто счастливы, что ему удалось встретиться со звездой. Снимок стал вирусным в социальных сетях.

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Криштиану Роналду фанаты болельщики фото сборная Турции по футболу сборная Португалии по футболу Евро-2024 Турция - Португалия УЕФА
Владимир Клепач Источник: Daily Express
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Комментарии 4
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Русланчик Шевченко
По хорошему  любому болельщику, который выбежал на поле бан на посещение любого футбольного матча в любой стране  на несколько лет и штраф, какой нибудь"конский"....
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+2
umnuy2
где-то писали что в АПЛ родителей банят на посещения если ихний мелкий чудит - это правильно,должны смотреть за своим чадом.
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+1
Fuz1982z
тормози ці уефа
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-1
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