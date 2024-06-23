Защитник Тоттенхэма подтвердил интерес со стороны итальянского гранта

Бразильский защитник лондонского «Тоттенхэма» Эмерсон Роял подтвердил интерес со стороны итальянского «Милана»:

«Да, я знаю, что «Милан» делал запрос в «Тоттенхэм» насчет меня. Я горжусь этим, «Милан» – великий клуб. Давайте посмотрим, что произойдет с «Миланом», я просто рад знать, что они проявляют ко мне интерес».

В сезоне 2023/24 Эмерсон Роял провел 24 матча во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста национальной сборной Бразилии в 18 миллионов евро.