Англия23 июня 2024, 17:40 |
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Защитник Тоттенхэма подтвердил интерес со стороны итальянского гранта
Эмерсон Роял может перейти в «Милан»
23 июня 2024, 17:40 |
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Бразильский защитник лондонского «Тоттенхэма» Эмерсон Роял подтвердил интерес со стороны итальянского «Милана»:
«Да, я знаю, что «Милан» делал запрос в «Тоттенхэм» насчет меня. Я горжусь этим, «Милан» – великий клуб. Давайте посмотрим, что произойдет с «Миланом», я просто рад знать, что они проявляют ко мне интерес».
В сезоне 2023/24 Эмерсон Роял провел 24 матча во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста национальной сборной Бразилии в 18 миллионов евро.
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