Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джонатан ТА: «Мы знаем, что иногда нам надо защищаться»
Франция
23 июня 2024, 17:47 |
149
0

Джонатан ТА: «Мы знаем, что иногда нам надо защищаться»

Защитник сборной Германии поделился ожиданиями от матча против Швейцарии

23 июня 2024, 17:47 |
149
0
Джонатан ТА: «Мы знаем, что иногда нам надо защищаться»
УЕФА. Джонатан Та

Защитник сборной Германии Джонатан Та поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Швейцарии:

«Мы знаем, что иногда нам надо защищаться, что также делает нас сильными, когда мы владеем мячом и можем атаковать.

Мы должны признать, что мы можем восстанавливаться после предыдущей игры ближе к следующей, и должны стараться быть готовыми на 100%, когда наступает время игры.

Риск пропуска следующего матча из-за перебора желтых карточек? Я это понимаю, но это ничего не изменит в моем поведении в борьбе за мяч.

Тони Кроос? Он выдающийся игрок. Мы все знаем о его качествах на поле, и мне очень приятно делить с ним поле. Он диктует темп игры в нужные моменты игры. Удивительно, как он играет в каждом матче».

Матч Швейцария – Германия состоится 23 июня в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
ХАЧЕРИДИ: «Эта сборная лучшая в истории? А чем Конопля лучше Лужного?»
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
Брель ЭМБОЛО: «В первую очередь мы хотим сыграть в хороший футбол»
сборная Германии по футболу сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Швейцария - Германия Джонатан Та
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG
Футбол | 23 июня 2024, 08:31 1
Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG
Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG

Показателем вероятной результативности они не впечатляют

Лишь два топ-клуба сделали Жироне предложение по Довбику. Сколько дают?
Футбол | 23 июня 2024, 18:05 0
Лишь два топ-клуба сделали Жироне предложение по Довбику. Сколько дают?
Лишь два топ-клуба сделали Жироне предложение по Довбику. Сколько дают?

Украинцем интересуются «Наполи» и «Атлетико»

Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
Футбол | 23.06.2024, 08:01
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
Фьюри назвал свой счет в бою с Усиком
Бокс | 23.06.2024, 14:41
Фьюри назвал свой счет в бою с Усиком
Фьюри назвал свой счет в бою с Усиком
Билли Нельсон признался, действительно ли Баколе нокаутировал Усика
Бокс | 22.06.2024, 22:21
Билли Нельсон признался, действительно ли Баколе нокаутировал Усика
Билли Нельсон признался, действительно ли Баколе нокаутировал Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
23.06.2024, 09:07 17
Футбол
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
22.06.2024, 23:52 133
Футбол
Орлы в печали. Польша проиграла Австрии и может прощаться с Евро
Орлы в печали. Польша проиграла Австрии и может прощаться с Евро
21.06.2024, 20:55 16
Футбол
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
21.06.2024, 18:30 18
Футбол
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
22.06.2024, 07:01 82
Футбол
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
21.06.2024, 17:50 304
Футбол
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
21.06.2024, 18:15 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем