Джонатан ТА: «Мы знаем, что иногда нам надо защищаться»

Защитник сборной Германии Джонатан Та поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Швейцарии:

«Мы знаем, что иногда нам надо защищаться, что также делает нас сильными, когда мы владеем мячом и можем атаковать.

Мы должны признать, что мы можем восстанавливаться после предыдущей игры ближе к следующей, и должны стараться быть готовыми на 100%, когда наступает время игры.

Риск пропуска следующего матча из-за перебора желтых карточек? Я это понимаю, но это ничего не изменит в моем поведении в борьбе за мяч.

Тони Кроос? Он выдающийся игрок. Мы все знаем о его качествах на поле, и мне очень приятно делить с ним поле. Он диктует темп игры в нужные моменты игры. Удивительно, как он играет в каждом матче».

Матч Швейцария – Германия состоится 23 июня в 22:00 по киевскому времени.