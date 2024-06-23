Леднев покинет Днепр-1. Им интересуются три клуба УПЛ

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Днепра-1» Богдан Леднев имеет интерес со стороны трех клубов УПЛ – «Карпат», «Кривбасса» и «Колоса».

По нашей информации, Леднев не хочет оставаться в «Днепре-1» из-за неопределенности с будущим клуба и финансовых проблем. Андрей Русол лоббирует трансфер Леднева в «Карпаты». Команда Мирона Маркевича ищет усиление на фланге полузащиты.

Также интерес к игроку есть у «Кривбасса». Юрий Вернидуб знает Леднева по совместной работе в «Заре». Наставнику криворожан нравится, что Богдан может сыграть не только на фланге полузащиты, но и атакующего полузащитника. Клубу из Кривого Рога нужно усиливаться перед еврокубками.

«Колос» также видит усиление опытным игроком на новый сезон.

Потенциальный трансфер оценивается в 400-500 тысяч евро.

Богдан Леднев выступает за «Днепр-1» с лета 2023 года. В текущем сезоне вингер провел 24 матча, в которых забил 4 гола. Контракт игрока с днепровским клубом действует до лета 2026 года.