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  4. Леднев покинет Днепр-1. Им интересуются три клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
23 июня 2024, 17:00 |
1766
0

Леднев покинет Днепр-1. Им интересуются три клуба УПЛ

26-летний игрок сменит клуб летом

23 июня 2024, 17:00 |
1766
0
Леднев покинет Днепр-1. Им интересуются три клуба УПЛ
СК Днепр-1. Богдан Леднев

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Днепра-1» Богдан Леднев имеет интерес со стороны трех клубов УПЛ – «Карпат», «Кривбасса» и «Колоса».

По нашей информации, Леднев не хочет оставаться в «Днепре-1» из-за неопределенности с будущим клуба и финансовых проблем. Андрей Русол лоббирует трансфер Леднева в «Карпаты». Команда Мирона Маркевича ищет усиление на фланге полузащиты.

Также интерес к игроку есть у «Кривбасса». Юрий Вернидуб знает Леднева по совместной работе в «Заре». Наставнику криворожан нравится, что Богдан может сыграть не только на фланге полузащиты, но и атакующего полузащитника. Клубу из Кривого Рога нужно усиливаться перед еврокубками.

«Колос» также видит усиление опытным игроком на новый сезон.

Потенциальный трансфер оценивается в 400-500 тысяч евро.

Богдан Леднев выступает за «Днепр-1» с лета 2023 года. В текущем сезоне вингер провел 24 матча, в которых забил 4 гола. Контракт игрока с днепровским клубом действует до лета 2026 года.

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Источник: Черноморец может подписать игрока Днепра-1
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Богдан Леднев инсайд Карпаты Львов Колос Ковалевка Днепр-1
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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