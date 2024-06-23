Тренер топ-клуба АПЛ дал совет Гарету Саутгейту

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу дал наставнику сборной Англии – Гарету Саутгейту совет для лучших результатов команды.



«Для начала я бы хотел, чтобы футболисты просто начали играть на своих родных позициях. Думаю, это отправная точка. Считаю, что если поставить полузащитников в зону полузащиты, вингеров — в зону крайних нападающих, то это поможет сборной Англии добиться некоторой стабильности.

Реакция людей на игру сборной Англии? На самом деле всё предсказуемо. Она всегда сталкивается с большими ожиданиями, и в любом случае реакция на не самые лучшие результаты будет экстремальной», – сказал Постекоглу.

Сборная Англии выступает в группе С на турнире Евро-2024. После 2-х туров команда Гарета Саутгейта занимает 1-е место, имея в своём активе 4 очка.