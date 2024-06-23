Источник: Черноморец может подписать игрока Днепра-1

Украинский защитник «Днепра-1» Евгений Пасич может покинуть свой нынешний клуб, сообщает Telegram-канал «Камон, Плей!».

По информации источника, интерес к 30-летнему футболисту проявляет одесский «Черноморец».

В сезоне 2023/24 Евгений Пасич провел 22 матча во всех турнирах, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро, а его контракт с днепрянами действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что другой защитник «Днепра-1» Владимир Адамюк близок к переходу во львовские «Карпаты».