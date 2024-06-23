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Украина. Премьер лига
23 июня 2024, 16:45 | Обновлено 23 июня 2024, 16:46
1182
0

Источник: Черноморец может подписать игрока Днепра-1

Евгения Пасича связывают с одесситами

23 июня 2024, 16:45 | Обновлено 23 июня 2024, 16:46
1182
0
Источник: Черноморец может подписать игрока Днепра-1
СК Днепр-1. Евгений Пасич (справа)

Украинский защитник «Днепра-1» Евгений Пасич может покинуть свой нынешний клуб, сообщает Telegram-канал «Камон, Плей!».

По информации источника, интерес к 30-летнему футболисту проявляет одесский «Черноморец».

В сезоне 2023/24 Евгений Пасич провел 22 матча во всех турнирах, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро, а его контракт с днепрянами действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что другой защитник «Днепра-1» Владимир Адамюк близок к переходу во львовские «Карпаты».

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Евгений Пасич Черноморец Одесса Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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