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Уимблдон
23 июня 2024, 16:54 | Обновлено 23 июня 2024, 16:55
48
0

Марченко и Сачко получили первых соперников в квалификации Уимблдона

В мужском отборочном турнире Украина будет представлена двумя теннисистами

23 июня 2024, 16:54 | Обновлено 23 июня 2024, 16:55
48
0
Марченко и Сачко получили первых соперников в квалификации Уимблдона
AELTC. Илья Марченко

Состоялась жеребьевка квалификации Уимблдонского турнира в мужском разряде, где в 2024 году Украины представят Илья Марченко и Виталий Сачко.

Марченко в первом раунде сыграет с Фелипе Мелижени Алвесом из Бразилии, Сачко сразится с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.

Матчи 1-го раунда квалификации Уимблдона-2024 с участием украинцев

Илья Марченко (№229 ATP) – Фелипе Мелижени Алвес (№149 ATP)
Виталий Сачко (№285 ATP) – Михаил Кукушкин (№131 ATP) [27]

Отметим, что жеребьевка женского отборочного турнира состоится в понедельник.

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Илья Марченко Виталий Сачко Уимблдон-2024
Владимир Клепач Источник: Wimbledon
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