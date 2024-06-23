Марченко и Сачко получили первых соперников в квалификации Уимблдона

Состоялась жеребьевка квалификации Уимблдонского турнира в мужском разряде, где в 2024 году Украины представят Илья Марченко и Виталий Сачко.

Марченко в первом раунде сыграет с Фелипе Мелижени Алвесом из Бразилии, Сачко сразится с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.

Матчи 1-го раунда квалификации Уимблдона-2024 с участием украинцев

Илья Марченко (№229 ATP) – Фелипе Мелижени Алвес (№149 ATP)

Виталий Сачко (№285 ATP) – Михаил Кукушкин (№131 ATP) [27]

Отметим, что жеребьевка женского отборочного турнира состоится в понедельник.