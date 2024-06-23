Уимблдон23 июня 2024, 16:54 | Обновлено 23 июня 2024, 16:55
48
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Марченко и Сачко получили первых соперников в квалификации Уимблдона
В мужском отборочном турнире Украина будет представлена двумя теннисистами
23 июня 2024, 16:54 | Обновлено 23 июня 2024, 16:55
48
0
Состоялась жеребьевка квалификации Уимблдонского турнира в мужском разряде, где в 2024 году Украины представят Илья Марченко и Виталий Сачко.
Марченко в первом раунде сыграет с Фелипе Мелижени Алвесом из Бразилии, Сачко сразится с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.
Матчи 1-го раунда квалификации Уимблдона-2024 с участием украинцев
Илья Марченко (№229 ATP) – Фелипе Мелижени Алвес (№149 ATP)
Виталий Сачко (№285 ATP) – Михаил Кукушкин (№131 ATP) [27]
Отметим, что жеребьевка женского отборочного турнира состоится в понедельник.
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