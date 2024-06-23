Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Синнер стал 4-м №1 в XXI веке, который добился уникального достижения
ATP
23 июня 2024, 14:11 | Обновлено 23 июня 2024, 14:15
353
0

Синнер стал 4-м №1 в XXI веке, который добился уникального достижения

Итальянец сыграет в финале турнира в Галле

23 июня 2024, 14:11 | Обновлено 23 июня 2024, 14:15
353
0
Синнер стал 4-м №1 в XXI веке, который добился уникального достижения
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер пробился в финал травяного турнира АТР 500, который проходит в Галле (Германия).

Он стал четвертым теннисистом, начиная с 2000 года, которому удалось выйти в финал на первом же турнире в статусе первой ракетки мира. Как известно, мировой рейтинг Синнер возглавил 10 июня.

До него подобное достижение удавалось испанцу Хуан-Карлосу Ферреро в 2003 году, сербу Новаку Джоковичу в 2011-м и Энди Маррею из Великобритании в 2016-м.

На счету Янника Синнера 13 титулов АТР в одиночном разряде, три из которых он выиграл в 2024 году.

В финале турнира в Галле ему будет противостоять поляк Хуберт Хуркач.

По теме:
Роджер ФЕДЕРЕР: «Соперничество Синнера и Алькараса похоже на мое с Надалем»
Рейтинг ATP. Марченко снова стал первой ракеткой Украины
Стало известно, с кем лидер рейтинга ATP сыграет в паре на ОИ-2024
ATP Галле Янник Синнер Хуберт Хуркач
Юрій Остроумов Источник: Opta
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина разгромила первую соперницу в отборе к турниру WTA 500 в Истборне
Теннис | 22 июня 2024, 17:45 17
Калинина разгромила первую соперницу в отборе к турниру WTA 500 в Истборне
Калинина разгромила первую соперницу в отборе к турниру WTA 500 в Истборне

Ангелина на старте квалификации уверенно переиграла Сару Бет Грей

Взялся за перо. Зинченко выпускает автобиографию
Футбол | 23 июня 2024, 10:02 17
Взялся за перо. Зинченко выпускает автобиографию
Взялся за перо. Зинченко выпускает автобиографию

Украинский футболист попробовал себя в писательстве

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 23.06.2024, 09:07
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Все по три очка. Таблицы Евро-2024: Украина – 4-я. Что нужно для плей-офф?
Футбол | 23.06.2024, 06:23
Все по три очка. Таблицы Евро-2024: Украина – 4-я. Что нужно для плей-офф?
Все по три очка. Таблицы Евро-2024: Украина – 4-я. Что нужно для плей-офф?
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
Футбол | 22.06.2024, 23:52
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
21.06.2024, 17:50 304
Футбол
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
22.06.2024, 00:19 17
Футбол
Вратарь сборной Грузии установил рекорд Евро-2024
Вратарь сборной Грузии установил рекорд Евро-2024
22.06.2024, 18:07 7
Футбол
Довбик отреагировал на первую и валидольную победу Украины на Евро-2024
Довбик отреагировал на первую и валидольную победу Украины на Евро-2024
21.06.2024, 20:41 6
Футбол
ФОТО. Украинская красавица! Эмоции Свитолиной после победы сборной Украины
ФОТО. Украинская красавица! Эмоции Свитолиной после победы сборной Украины
21.06.2024, 20:27 11
Теннис
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
21.06.2024, 18:15 17
Футбол
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
22.06.2024, 07:01 81
Футбол
Орлы в печали. Польша проиграла Австрии и может прощаться с Евро
Орлы в печали. Польша проиграла Австрии и может прощаться с Евро
21.06.2024, 20:55 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем