Синнер стал 4-м №1 в XXI веке, который добился уникального достижения

Итальянский теннисист Янник Синнер пробился в финал травяного турнира АТР 500, который проходит в Галле (Германия).

Он стал четвертым теннисистом, начиная с 2000 года, которому удалось выйти в финал на первом же турнире в статусе первой ракетки мира. Как известно, мировой рейтинг Синнер возглавил 10 июня.

До него подобное достижение удавалось испанцу Хуан-Карлосу Ферреро в 2003 году, сербу Новаку Джоковичу в 2011-м и Энди Маррею из Великобритании в 2016-м.

На счету Янника Синнера 13 титулов АТР в одиночном разряде, три из которых он выиграл в 2024 году.

В финале турнира в Галле ему будет противостоять поляк Хуберт Хуркач.