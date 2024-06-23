Стал известен еще один претендент на скандального форварда МЮ

Римский «Лацио» начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» относительно возможного трансфера английского нападающего Мейсона Гринвуда, сообщает британское издание Daily Mail.

По информации источника, переход 22-летнего футболиста, чей контракт с «красными дьяволами» действует лишь до завершения сезона 2024/25, может стоить «орлам» 30 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, в сезоне 2023/24 на правах аренды Мейсон выступал за «Хетафе». До лета 2023 года игрок больше года находился под следствием по делу об изнасиловании собственной девушки.

В этой кампании Мейсон Гринвуд провел 36 матчей за «Хетафе», отметившись 10 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Мейсона Гринвуда хочет приобрести испанская «Валенсия».