Источник: дорогостоящий новичок Полесья получил тяжелую травму
Даниил Бескоровайный повредил крестообразные связки колена
Новый центральный защитник житомирского «Полесья» Даниил Бескоровайный получил травму во время одной из тренировок на летних сборах, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, 25-летний футболист, которого совсем недавно приобрели за 600 тысяч евро, повредил крестообразные связки колена. Возможные сроки восстановления от такой травмы – около 6 месяцев.
В сезоне 2023/24 Даниил Бескоровайный провел 24 матча за «Кривбасс», отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.
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