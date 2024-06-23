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Чемпионат Европы
23 июня 2024, 13:00 | Обновлено 23 июня 2024, 13:06
338
0

Тренер Шотландии: «Мы уже были в такой ситуации»

Стив Кларк поделился ожиданиями от матча против Венгрии

23 июня 2024, 13:00 | Обновлено 23 июня 2024, 13:06
338
0
Тренер Шотландии: «Мы уже были в такой ситуации»
УЕФА. Стив Кларк

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Венгрии:

«Мы думали, что это может свестись к тому, чтобы получить что-то от последней игры в группе. Мы уже были в такой ситуации ранее на Евро-2020, поэтому надеемся, что мы чему-то научились.

Когда мы смотрим на результаты Венгрии за последние несколько лет, то видим, что они шли к этому. Они хорошая команда, организованная, и у них хороший тренер. Они хорошо играют с мячом и без мяча, у них качественные игроки. Мы ожидаем тяжелую игру, и я уверен, что они также ожидают тяжелую игру. Они играют по-своему, мы играем по-своему, у нас похожие системы, но не одинаковые, поэтому посмотрим, что будет в матче».

Психологическая сторона игры очень важна. Мы почувствовали, что в первой игре нас подвела именно ментальная сторона игры, и мы даже не смогли сделать то, что умеем лучше всего. Надеюсь, завтра мы сделаем то, что мы умеем, и если мы сделаем то, что умеем, у нас есть шанс.

Единственный способ попасть в плей-офф – это победить. Я не думаю, что есть какая-то другая перестановка, которая была бы реалистичной, поэтому мы должны играть так хорошо, как мы можем, и, надеюсь, в тот вечер это будет достаточно хорошо».

Матч Шотландия – Венгрия состоится 23 июня в 22:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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