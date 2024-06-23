Мурат ЯКИН: «Мы не обязаны побеждать»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Германии:

«Мы добыли положительный результат в первых двух играх, и вот мы здесь, в хорошей ситуации. Нам не обязательно выигрывать у Германии. Мы хотим показать свои качества и создать трудности для Германии. Прежде всего, мы хотим показать хорошую игру.

Хорошо, что все игроки доступны. У нас есть более одного игрока на каждой позиции, в любом случае.

Это престижная игра, и мы хотим выступить хорошо. Мы хорошо подготовились. Мы сосредоточены на этой игре, она много для нас значит. Мы хотим, чтобы наши болельщики нами гордились. Мы полностью сосредоточены на воскресной игре, а не на том, что будет дальше. Посмотрим, что будет дальше. Легких соперников не бывает.

Мы готовы ко всем сценариям. У Германии великолепная тактика и футболисты. Наши игроки должны сосредоточиться на нашем футболе, а не только на сопернике».

Матч Швейцария – Германия состоится 23 июня в 22:00 по киевскому времени.