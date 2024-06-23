Даяна Ястремская – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (№27 WTA) начнет выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия).

В матче первого раунда украинка сразится с Миррой Андреевой (№23 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном коре. Время начала поединка – 13:00 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка пока не выиграла.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Анджелик Кербер (№224 WTA) или Дианой Шнайдер (№49 WTA).

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