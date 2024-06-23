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  4. Даяна Ястремская – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
23 июня 2024, 12:10 |
134
0

Даяна Ястремская – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Бад-Хомбурге

23 июня 2024, 12:10 |
134
0
Даяна Ястремская – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

23 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (№27 WTA) начнет выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия).

В матче первого раунда украинка сразится с Миррой Андреевой (№23 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном коре. Время начала поединка – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка пока не выиграла.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Анджелик Кербер (№224 WTA) или Дианой Шнайдер (№49 WTA).

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WTA Бад-Хомбург Мирра Андреева Даяна Ястремская смотреть онлайн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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